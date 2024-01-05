加油站旁碰聲巨響 駕駛自撞電桿…車頭毀安全氣囊全破

施姓男子疑似精神不濟開車行經新北市蘆洲區長榮路，不慎失控自撞電線桿，導致車體混損，他一度受困車內。新北消防局獲報人車趕抵協助脫困，檢視其肢體疼痛送醫後沒有大礙，施男沒有酒駕，肇事原因待查。

據了解，施姓男子（54歲）今天晚上8時27分左右下班開車回家，途中行經新北市蘆洲區長榮路底一間加油站旁道路，疑因精神不濟自撞路旁電線桿，導致整輛車頭凹陷毀損、擋風玻璃碎裂、車內安全氣囊全爆開，施男一度卡困車內。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，使用破壞器材協助施男脫困，檢視他僅肢體疼痛，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。施男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。