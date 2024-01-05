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祝融吞龜山大樓…8樓全面燃燒 火勢撲滅發現1婦人已成焦屍

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山區文化七路一處社區大樓今天傍晚近6點發生火警，起火點位於大樓中的8樓，現場竄出火舌、濃煙瀰漫，桃園市消防局據報，緊急派出第一救災救護大隊坪頂分隊前往，拉水線灌救並進行疏散，火勢延燒110分鐘後，火勢終於在晚間7點44分完全撲滅，救難人員進入火場搜尋，在屋內最後一間起居室發現57歲許姓婦人倒在屋內已燒成焦屍，至於火災發生原因仍待火調科人員勘查釐清。

119勤指中心今天傍晚5點54分據報，位於龜山區文化七路上一棟地上9層、地下2層鋼筋混凝土、屋齡28年有200多戶社區大樓發生火警，火舌夾雜著濃煙向外熊熊燃燒，立刻派遣一大隊坪頂分隊，由分隊長吳浚澤擔任指揮官，出動20輛消防車、5輛救護車共62名救難救護人員前往搶救。

消防局表示，大批救難人員在報案後6分鐘趕抵現場，發現起火點位於大樓的8樓，起火戶的住家全面燃燒，燃燒面積粗估30平方公尺，火勢在晚間6點58分終於獲得控制，直到晚間7點44分完全撲滅。

消防局說，坪頂分隊長吳浚澤事後進入起火屋內搜尋，晚間8點2分在最後一間臥室尋獲57歲許姓婦人時，發現她已燒成焦屍明顯死亡，至於起火原因仍待調查中。

桃園市龜山區文化七路一棟社區大樓今晚近6點發生火警，火勢燃燒猛烈，救援110分鐘火勢才完全撲滅，不過消防救難人員晚間8點重返現場發現57歲許姓婦人已成焦屍，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區文化七路一棟社區大樓今晚近6點發生火警，火勢燃燒猛烈，救援110分鐘火勢才完全撲滅，不過消防救難人員晚間8點重返現場發現57歲許姓婦人已成焦屍，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區文化七路一棟社區大樓今晚近6點發生火警，火勢燃燒猛烈，救援110分鐘火勢才完全撲滅，不過消防救難人員晚間8點重返現場發現57歲許姓婦人已成焦屍，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區文化七路一棟社區大樓今晚近6點發生火警，火勢燃燒猛烈，救援110分鐘火勢才完全撲滅，不過消防救難人員晚間8點重返現場發現57歲許姓婦人已成焦屍，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區文化七路一棟社區大樓今晚近6點發生火警，火勢燃燒猛烈，救援110分鐘火勢才完全撲滅，不過消防救難人員晚間8點重返現場發現57歲許姓婦人已成焦屍，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區文化七路一棟社區大樓今晚近6點發生火警，火勢燃燒猛烈，救援110分鐘火勢才完全撲滅，不過消防救難人員晚間8點重返現場發現57歲許姓婦人已成焦屍，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區文化七路一棟社區大樓今晚近6點發生火警，火勢燃燒猛烈，救援110分鐘火勢才完全撲滅，不過消防救難人員晚間8點重返現場發現57歲許姓婦人已成焦屍，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區文化七路一棟社區大樓今晚近6點發生火警，火勢燃燒猛烈，救援110分鐘火勢才完全撲滅，不過消防救難人員晚間8點重返現場發現57歲許姓婦人已成焦屍，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝

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