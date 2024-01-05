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屏東市鬧區這條單行道騎士習慣性逆向 警近1個月取締167件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市鬧區中央市場周邊有多條單行道，屏東警分局近期接獲諸多民眾陳情，屏東市民權路常有車輛逆向違規，屏東縣警局交通隊表示，經統計近1個月該路段取締不按遵行方向行駛違規167件，警方提醒，要遵守交通規則。

屏東縣警局交通隊表示，近期接獲許多民眾陳情，在屏東市民權路段常見車輛逆向違規行駛，該路段是市區主要道路車流量大，且為單行道設計，逆向行駛易造成用路人危害。

交通隊表示，經統計近1個月該路段計取締不按遵行方向行駛違規167件，呼籲用路人，行駛道路時應按道路標誌標線及號誌指示行駛，以免造成危害及違規受罰，將依違反道路交通管理處罰條例，可開罰600元以上到1800元以下罰鍰，並違規記點1次。

附近店家說，昨天看到警方現場攔查，一攔就20多人，大家都貪圖方便直接逆向，因附近通往中央市場商圈，單行道真的很不方便，要繞一大圈。有民眾建議，可以開放讓機車通行，汽車還是維持單向道。

屏東市民權路是單行道，機車騎士都習慣性逆向，警方近一個月取締違規逆向167件。記者劉星君／翻攝
屏東市民權路是單行道，機車騎士都習慣性逆向，警方近一個月取締違規逆向167件。記者劉星君／翻攝
屏東市民權路是單行道，機車騎士都習慣性逆向，警方近一個月取締違規逆向167件。記者劉星君／翻攝
屏東市民權路是單行道，機車騎士都習慣性逆向，警方近一個月取締違規逆向167件。記者劉星君／翻攝

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