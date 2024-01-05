檢修瓦斯管誤開閥門瓦斯外洩 主管救員工落涵洞不治

高雄市欣雄瓦斯公司人員今天下午在大寮區新厝路檢修瓦斯管線，一名員工疑不慎開啟氣閥，造成大量天然瓦斯外洩，鄭姓主管見狀，將員工救出後，自己卻在涵洞中，疑吸入過量瓦斯，致一氧化碳中毒，被救出後已無生命跡象，送醫不治。

據了解，欣雄瓦斯公司今天下午派員檢修位於高雄市大寮區新厝路瓦斯管線，2時20分許，1名張簡男性工人進入地下涵洞中，欲更換氣閥，導致瓦斯外洩，當時在涵洞上方的主管鄭姓男子（45歲）聞到濃厚瓦斯味，到涵洞中將張簡男子救出。

但鄭男疑吸入瓦斯，造成一氧化碳中毒，人無法爬出約2公尺深的人孔，同事見狀趕緊打119求救。

消防局出動18車35人前往事故地點，發覺不是挖破管線，而是工程人員檢修瓦斯管線，不慎開啟開關閥，緊急爬下人孔涵洞中救出鄭男，但鄭已失去生命跡象，趕緊將他送小港醫院搶救。