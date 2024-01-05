影／跨年夜吃宵夜結帳嫌貴...客人老闆起口角 警快打部隊到場壓制

新北市黃姓男子與友人今年跨年夜在板橋區一間燒烤店吃宵夜，元旦凌晨1時許，黃男結帳時嫌消費金額太貴與老闆陽姓男子起口角爭執，一怒之下，一度駕車欲衝撞店家為友人阻擋攔下，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。店家雖無財物損失，雙方均表示不提出告訴，因二人均有動手推擠拉扯，警方仍依違反社會秩序維護法裁處，加上黃男有欲開車衝撞行為，警方另依違反危害公共安全及公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警方今年1月1日凌晨1時許獲報，板橋區板城路一間燒烤店疑似客人與店家有消費糾紛，發生肢體衝突，警方立即出動快打部隊共10多名警力迅速到場時，店外現場聚集10多人，但雙方已無衝突鬥毆情事。

據了解，擔任建築工頭黃姓男子（36歲）當天與多名友人前往店內消費，黃男結帳時發現消費金額過高，質疑被多收包廂費8300元，與老闆陽姓男子（42歲）爆發口角爭執，雙方互有推擠拉扯，隨後被雙方友人拉開勸架，雙方均未成傷。