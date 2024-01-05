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影／跨年夜吃宵夜結帳嫌貴...客人老闆起口角 警快打部隊到場壓制

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子與友人今年跨年夜在板橋區一間燒烤店吃宵夜，元旦凌晨1時許，黃男結帳時嫌消費金額太貴與老闆陽姓男子起口角爭執，一怒之下，一度駕車欲衝撞店家為友人阻擋攔下，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。店家雖無財物損失，雙方均表示不提出告訴，因二人均有動手推擠拉扯，警方仍依違反社會秩序維護法裁處，加上黃男有欲開車衝撞行為，警方另依違反危害公共安全及公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警方今年1月1日凌晨1時許獲報，板橋區板城路一間燒烤店疑似客人與店家有消費糾紛，發生肢體衝突，警方立即出動快打部隊共10多名警力迅速到場時，店外現場聚集10多人，但雙方已無衝突鬥毆情事。

據了解，擔任建築工頭黃姓男子（36歲）當天與多名友人前往店內消費，黃男結帳時發現消費金額過高，質疑被多收包廂費8300元，與老闆陽姓男子（42歲）爆發口角爭執，雙方互有推擠拉扯，隨後被雙方友人拉開勸架，雙方均未成傷。

經警方調閱店內外監視器畫面，發現二人爭吵過程中，黃男一度衝出店外，欲駕車衝撞店家，所幸經多名友人出面阻擋攔下，才沒引發更嚴重衝突。店家雖無財物損失，雙方事後均表示不願提出告訴，因二人均有動手推擠拉扯，警方仍依違反社會秩序維護法裁處，加上黃男有欲開車衝撞危險行為，警方另依違反危害公共安全及公共危險罪嫌將黃男函送新北地檢署偵辦。

新北市黃姓男子與友人今年跨年夜在板橋區一間燒烤店吃宵夜，元旦凌晨1時許，黃男結帳時嫌消費金額太貴與老闆起口角爭執，一怒之下，一度駕車欲衝撞店家為友人攔下，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子與友人今年跨年夜在板橋區一間燒烤店吃宵夜，元旦凌晨1時許，黃男結帳時嫌消費金額太貴與老闆起口角爭執，一怒之下，一度駕車欲衝撞店家為友人攔下，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子與友人今年跨年夜在板橋區一間燒烤店吃宵夜，元旦凌晨1時許，黃男結帳時嫌消費金額太貴與老闆起口角爭執，一怒之下，一度駕車欲衝撞店家為友人攔下，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子與友人今年跨年夜在板橋區一間燒烤店吃宵夜，元旦凌晨1時許，黃男結帳時嫌消費金額太貴與老闆起口角爭執，一怒之下，一度駕車欲衝撞店家為友人攔下，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子與友人今年跨年夜在板橋區一間燒烤店吃宵夜，元旦凌晨1時許，黃男結帳時嫌消費金額太貴與老闆起口角爭執，一怒之下，一度駕車欲衝撞店家為友人攔下，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子與友人今年跨年夜在板橋區一間燒烤店吃宵夜，元旦凌晨1時許，黃男結帳時嫌消費金額太貴與老闆起口角爭執，一怒之下，一度駕車欲衝撞店家為友人攔下，板橋警方獲報出動快打部隊迅速到場壓制。記者王長鼎／翻攝

老闆 鬥毆

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