網稱高獲利飆股假投資真詐騙 刑事局逮20人送辦

刑事局今天表示，有不法集團在社群平台謊稱提供「高盛優勝股」以假投資詐騙，再用養套殺手法誆騙被害人，20人受害，總財損約新台幣2000餘萬元，循線逮捕陳姓車手等20人到案送辦。

刑事局下午召開記者會，偵4大隊第2隊長劉宗仁指出，日前清查165反詐騙專線平台資料，發現有不法集團以「高盛優勝股」進行詐騙，主要是利用假投資手法，經查20人上當受害，組專案小組偵辦。

刑事局查出，此詐騙集團先透過網路交友平台、簡訊等方式，發送飆股訊息及LINE群組連結，被害人加入群組後，聽從詐騙集團成員假冒的「老師、助理、客服」指示下載App軟體。

此外，詐騙集團會要求被害人匯款至指定金融帳戶，期間會小額出金、寄送月餅等典型養套殺詐騙手法，誘使被害人增加投資意願及金額，當被害人事後發現無法出金、提領，才知遭詐騙。

警方掌握線索多月，日前見時機成熟，動員大批幹員前往新北市、高雄市等處搜索，逮捕車手陳姓男子等20人到案，查獲銀行存簿、加密貨幣買賣契約等贓證物。警詢後把陳男等人移送檢方偵辦，並獲准扣押陳男名下帳戶100萬餘元，將持續追緝幕後集團。

刑事局表示，投資應透過合法管道，標榜高額獲利、穩賺不賠，應避免投資，別輕信網友提供投資管道，若宣稱穩賺不賠，就是假投資真詐財，有疑問可撥165反詐騙專線諮詢。