不慎誤開閥門大量瓦斯外洩 高雄1工人跌落人孔命危

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區新厝路今天下午傳出瓦斯外洩，欣雄瓦斯公司人員檢修瓦斯管線，疑不慎開啟管線閥門，造成大量天然瓦斯洩，其中1名鄭姓員工吸入過量瓦斯，疑一氧化碳中毒，跌落人孔內，經救出後已無生命跡象，事故原因仍由警、消調查中。

據了解，欣雄瓦斯公司派員檢修瓦斯管線，今天下午2時20分許，1組工人在高雄市大寮區新厝路開啟人孔蓋檢修管線，當時不知何因誤開管線閥門，1名工人鄭姓男子（45歲）在人孔外，疑吸入瓦斯，造成中毒，報跌落深約2公尺的人孔內，同事無法靠近人孔，趕緊向119求救。

消防局出動18車35人前往事故地點，發覺不是挖破管線，而是工程人員檢修瓦斯管線，不慎開啟開關閥，下人孔救出鄭姓男子，發現鄭已失去生命跡象，趕緊將他送送小港醫院搶救。

消防人員立即布水線灑水稀釋瓦斯，警方也派員管制大寮往小港、大坪頂等道路交通，至於確實事原因仍由警、消及欣雄瓦斯公司釐清。

消防隊搶救疑中毒跌落人孔的鄭姓工人。圖／讀者提供
消防隊搶救疑中毒跌落人孔的鄭姓工人。圖／讀者提供
消防隊搶救疑中毒跌落人孔的鄭姓工人。圖／讀者提供
消防隊搶救疑中毒跌落人孔的鄭姓工人。圖／讀者提供

一氧化碳中毒 工人 瓦斯外洩

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