國道去年二次事故17人死傷 警：久留車道很危險應速移

阮姓男子與陳姓男子去年各自開車在國1南向28公里三重路段發生車禍，當下雖在肇車後方擺放三角警告標誌，但雙方卻未立即離開車道，約莫11分鐘被後方來車追撞釀二次事故，所幸沒人受傷。國道警呼籲，國道發生輕微事故，駕駛人應先確認人沒事、快拍照、速移車等原則處理，以避免二次事故發生。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，34歲阮姓男子去年9月晚上駕駛一輛汽車，在國道1號南向28公里三重路段與65歲陳姓男子所駕駛小貨車發生事故，3分鐘後，雙方才在肇車後方約10公尺處擺放三角警告標誌。

不過，肇事雙方沒有先撤至路肩，仍站在車頭前討論後續處置。7分鐘後1輛大貨車疾駛而來，險些衝撞兩駕駛人，2人這才意識到危險趕緊退至路肩。孰料，11分鐘後，後方42歲李男所駕駛貨車沒能閃過直接追撞，釀二次事故，所幸現場沒有人傷亡。

根據國道警方統計，去年國道發生二次事故共有5起，造成5人死亡、12人受傷，為提醒用路人，國道發生事故後久留車道的危險性，特別製作影片，並上傳國道公路警察局粉絲專頁宣導，以避免二次事故發生。

國道警呼籲，用路人在國道發生交通事故，若車損輕微尚能行駛；且無人傷亡事故，可依循「掌握人沒事、快拍照、速移車」等原則處理，並將車輛移至安全處所，人員站立護欄外或護欄邊，同時利用手機或1968APP警政報案，等待警方到場協處。