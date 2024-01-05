警舍老舊 警署：政院核定1億餘元修繕145處

中央社／ 台北5日電

警政署今天表示，部分警察廳舍有老舊等狀況，為讓員警有更舒適待勤環境，推動整修警察機關計畫，並獲行政院核定1億7000餘萬元專案經費，將針對迫切整建145處全額補助修繕。

警政署發布新聞資料指出，內政部長林右昌近期走訪基層時發現，部分警察廳舍有老舊、空間不足，為重建勤務機構，指示推動「地方警察機關辦公廳舍待勤處所整（修）建2年中程計畫」，已獲行政院核定專案預算經費，共新台幣1億7000餘萬元，盼透過整體性規劃、整建，為員警創造更舒適待勤環境，激勵警方士氣。

警政署表示，經調查全國各地方警察勤務機構（分駐派出所、偵查隊、交通分小隊），盤點最迫切整建需求共145處，將以全額補助方式進行修繕。

警政署指出，規劃以2年時間針對145警舍的內部空間修建，除可改善員警勤餘休息環境，將強化個人隱私空間，提升休憩品質，及優化女警使用衛浴設備、門禁等設施，持續營造性別友善執勤環境。

林右昌透過新聞資料表示，警察勤務執勤時間長，且大部分年輕員警均以勤務處所為家，經審酌地方政府財政狀況不一，無法全數編列經費整建，此次特別全額補助改善145處待勤處所，盼能引導地方政府編預算，整建老舊警察廳舍，共同提升警察辦公環境。

他說，警察工作有別於一般公務員，勤務負擔重、危險程度高，更需長時間輪班執勤，且近期中正大學治安民調更獲9成以上民眾滿意警察維護治安作為，警察辛勞及維護治安成果，外界有目共睹，照顧警察是政府應盡責任，期勉員警繼續堅守治安崗位，為社會創造安定、人民更安居樂業的環境。

警察 林右昌 行政院

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