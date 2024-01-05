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報案時還能通話...國道6車連環撞台積電副理下車協助遭撞 傷重不治

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

國道3號南下108公里、新竹香山路段，昨晚6點接連發生車禍釀6車「連環撞」，現場有2人因人當時站在車道被撞倒在地、傷重被送醫救治。其中1名45歲賴姓駕駛原本還能和救護人員對話，未料傷重送醫搶救不治，據悉為台積電副理。國道警方表示，仍在釐清事發原因，並呼籲車禍後，人員切勿站立車尾處或車道，以防2次事故。

該起連環車禍發生在昨晚6點多，國道3號新竹香山南下路段發生6車連環撞事故，經國道警方第6大隊初步調查，第一起事故先是5部車在外側車道撞擊，第4、5部車駕駛人下車站立於車道打電話報警，隨即遭後方白色來車撞擊，導致報案人2名倒臥在地。

新竹市消防局獲報後派明湖、埔頂、朝山分隊到場處理，現場因為車禍造成後方嚴重回堵3公里，車道物品四散，還有2人因為車禍下車後遭到後車追撞倒在地上，當時仍意識清楚，緊急將2人分送馬偕和國泰醫院就醫，隨後又送1名陳姓駕駛因腰痛送醫。

整起事故共造成3人輕重傷，傷勢較重的分別為29歲許姓男子與45歲賴姓男子，都有骨折傷勢。據了解，賴姓男子下車挨撞受傷後，原本意識清楚，還能和救護人員對話，表示自己住在高雄，但疑似因有內出血情形，送醫急救仍宣告不治。

國道警方指出，撞傷人員的白色小客車駕駛酒測值為零，由於屬於死亡車禍，目前仍在詳細調查釐清肇事詳細經過。國道警察第6大隊呼籲駕駛人汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，人員站立護欄外或護欄邊，勿站立車尾處，面對來車全程注意安全，防止2次事故發生，以共同維護行車安全。

國道3號南下108公里、新竹香山路段，昨晚6點接連發生車禍釀6車「連環撞」，2人傷重送醫。其中1名45歲賴姓駕駛原本還能和救護人員對話，未料傷重送醫搶救不治。記者張裕珍／翻攝
國道3號南下108公里、新竹香山路段，昨晚6點接連發生車禍釀6車「連環撞」，2人傷重送醫。其中1名45歲賴姓駕駛原本還能和救護人員對話，未料傷重送醫搶救不治。記者張裕珍／翻攝
國道3號南下108公里、新竹香山路段，昨晚6點接連發生車禍釀6車「連環撞」，2人傷重送醫。其中1名45歲賴姓駕駛原本還能和救護人員對話，未料傷重送醫搶救不治。記者張裕珍／翻攝
國道3號南下108公里、新竹香山路段，昨晚6點接連發生車禍釀6車「連環撞」，2人傷重送醫。其中1名45歲賴姓駕駛原本還能和救護人員對話，未料傷重送醫搶救不治。記者張裕珍／翻攝
國道3號南下108公里、新竹香山路段，昨晚6點接連發生車禍釀6車「連環撞」，2人傷重送醫。其中1名45歲賴姓駕駛原本還能和救護人員對話，未料傷重送醫搶救不治。記者張裕珍／翻攝
國道3號南下108公里、新竹香山路段，昨晚6點接連發生車禍釀6車「連環撞」，2人傷重送醫。其中1名45歲賴姓駕駛原本還能和救護人員對話，未料傷重送醫搶救不治。記者張裕珍／翻攝

國道 車禍

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