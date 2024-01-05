影／驚險！迴轉遭貨櫃車撞倒 高雄機車騎士滾兩圈...輪前撿一命

一名涂姓機車騎士疑因路況不熟，今天上午行經高雄市前鎮區金福路，發現中山四路無法左轉，試圖迴轉改道，卻遭貨櫃車撞上，人車倒地翻滾兩圈，幸好貨櫃車司機及時煞車，他才在車輪前撿回一命，受傷送醫。

據了解，今天上午9時許，48歲的涂姓男子騎機車沿高雄市前鎮區金福路，到金福路與中山四路，才發現中山四路無法左轉北上，他便在路口迴轉，準備回到金福路與翠亨南路。

涂姓男子在路口迴轉後，不巧貨櫃車司機盧姓男子（54歲）沿中山四路右轉金福路，正撞上涂姓男子。涂人車倒地，遭拖行數公尺，正當貨櫃車就要輾過他，盧姓司機及時煞車，涂才在車前撿回一命。

警方據報到場，對涂、盧2人酒測，沒酒精反應，由救護車將涂姓男子送往小港醫院治療，已無大礙。