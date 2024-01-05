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影／工安意外！桃園工人從2公尺高吊車平台摔落 腦出血送醫

聯合報／ 記者陳恩惠翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢青埔地區某購物廣場的主體建築工地，昨天中午驚傳工安意外！57歲賴姓工人站在2公尺高的吊車平台檢修保養時，疑遭油壓桿絆倒，突然自高處摔落，桃園市消防局據報，就近派遣第二救災救護大隊青埔分隊救護人員前往，發現賴男後頸部、臉部多處擦挫傷，意識不清送醫急救，後因腦部出血轉往林口長庚醫院住院治療，至於事故原因仍待桃市府勞動局調查。

119勤指中心昨天中午12點21分據報，表示位於中壢區領航北路四段和青昇路交叉口的一處建築工地，有工人從吊車上摔落，請求派遣救護車前往協助；消防局就近派遣二大隊青埔分隊1輛救護車2名救護人員前往。

消防局表示，救護員到場發現，賴姓工人從約有2公尺高的吊車工作平台摔落，後頸疼痛及臉部多處傷口，救護人員立刻給予清洗傷口、以頸圈包紮止血，欲以長背板固定等救護處置時，卻遭賴姓工人拒絕，經青埔分隊救護車送往中壢天晟醫院救治，工安事故待釐清。

桃園市中壢區領航北路、青昇路口某購物廣場主體建築，昨發生賴姓工人從2公尺高吊車平台摔傷的工安事件，桃市消防局據報，到場將意識不清的賴男送醫救治。記者陳恩惠／翻攝
桃園市中壢區領航北路、青昇路口某購物廣場主體建築，昨發生賴姓工人從2公尺高吊車平台摔傷的工安事件，桃市消防局據報，到場將意識不清的賴男送醫救治。記者陳恩惠／翻攝
桃園市中壢區領航北路、青昇路口某購物廣場主體建築，昨發生賴姓工人從2公尺高吊車平台摔傷的工安事件，桃市消防局據報，到場將意識不清的賴男送醫救治。記者陳恩惠／翻攝
桃園市中壢區領航北路、青昇路口某購物廣場主體建築，昨發生賴姓工人從2公尺高吊車平台摔傷的工安事件，桃市消防局據報，到場將意識不清的賴男送醫救治。記者陳恩惠／翻攝
桃園市中壢區領航北路、青昇路口某購物廣場主體建築，昨發生賴姓工人從2公尺高吊車平台摔傷的工安事件，桃市消防局據報，到場將意識不清的賴男送醫救治。記者陳恩惠／翻攝
桃園市中壢區領航北路、青昇路口某購物廣場主體建築，昨發生賴姓工人從2公尺高吊車平台摔傷的工安事件，桃市消防局據報，到場將意識不清的賴男送醫救治。記者陳恩惠／翻攝

工人 救護車 桃園

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