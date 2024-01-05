八旬男裝修住家廢棄物 倒進側溝異想天開包商「順手清」

彰化縣田尾鄉彭姓男子家中裝修拆下數十塊矽酸鈣板，擔心鄉公所清潔車拒收，竟丟到福新路新修側溝裡，認為包商會「順手」清理，結果包商報案，警方循線查出是彭姓男子所為，依廢棄物清理法移送偵辦。

北斗警分局田尾分駐所今天指出，田尾鄉溪頂村福新路側溝工程區去年12間發現施工路段遭任意棄置建築用廢棄物，向田尾分駐所報案後，員警通知彰化縣環保局派員到場開立稽查單，田尾分駐所所長劉晏誠和巡佐蒲文志、警員廖婉君，費時1個多星期過濾周邊數十支監視器錄影畫面，發現一名男子騎乘重機車以拖板載運和丟棄側溝外觀相似的物品前往福新路段，認為這名男子犯罪嫌疑重大。

警方根據機車車牌號碼到車主住處訪視，發現80歲彭姓男子家裡放置的吊掛拖板和作案交通工具吊掛的相符，彭男坦承家中施工裝修，拆下數塊矽酸鈣板，不知道可回收或是廢棄物，想到福新路施工建造側溝，如果倒在那裡包商應該會順手清理，他就騎車載板子倒進側溝。