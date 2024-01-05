檳榔少1顆...男客不爽保管不力 怒持槍嗆台南護膚店
台南市警六分局3日深夜接獲報案，指有人持槍進入護膚店內嗆聲，立即啟動快打，趕抵現場時，嫌犯已離去，警方鎖定其特徵及使用交通工具，3小時後在中華南路與大同路口將39歲陳姓男子攔獲後起出空氣手槍1支，經了解原因為員工吃錯陳男存放在冰箱的檳榔所引發口角糾紛。
警方調查，陳男去按摩店消費，不爽檳榔放在櫃台被偷吃，員工要想賠他其他店的檳榔遭拒，隨後，他跑車內拿出空氣手槍嗆聲，隨後開車離去。而店內人員嚇的報警處理，分局集結線上警力趕到現場，陳男已離去。
警方指出，陳男當晚到護膚店消費，將檳榔交給櫃台代為保管，等他離場時再來拿，未料，有員工誤拿陳男的檳榔吃，陳男發現後非常生氣，員工再三道歉，並以另家檳榔賠罪，希望他不要計較。但陳男不接受，轉而到車上拿出槍來嗆聲。
警方鎖定陳男特徵及使用交通工具，以車追人方式，3小時後在中華南路與大同路口，以優勢警力將他攔獲，經帶同車主前往其住處，查獲他作案空氣手槍1支等物。詢問後，警方依涉妨害自由罪嫌，將他移送台南地檢偵辦。
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