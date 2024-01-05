影／一起轉...新莊曳引車A到轎車堵整條 警：內輪差有視差

覃姓男子今天凌晨駕駛一輛曳引車，人車行經新北市新莊區中環路右轉中正路時，不慎與同向也是右轉汽車發生擦撞。曳引車身橫擋整條馬路，一度影響車流通行。雙方沒有酒駕，事故現場沒有人受傷，肇事原因待查。

據了解，覃姓男子（64歲）今天凌晨4時22分駕駛一輛曳引車，沿著新北市新莊區中環路中間車道往板橋方向行駛。途中行經中環路已右轉至中正路上，不慎與同向李男（26歲）所駕駛的另輛右轉汽車發生擦撞。擦撞瞬間曳引車橫擋整條馬路，影響車流通行。