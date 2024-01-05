影／一起轉...新莊曳引車A到轎車堵整條 警：內輪差有視差
覃姓男子今天凌晨駕駛一輛曳引車，人車行經新北市新莊區中環路右轉中正路時，不慎與同向也是右轉汽車發生擦撞。曳引車身橫擋整條馬路，一度影響車流通行。雙方沒有酒駕，事故現場沒有人受傷，肇事原因待查。
據了解，覃姓男子（64歲）今天凌晨4時22分駕駛一輛曳引車，沿著新北市新莊區中環路中間車道往板橋方向行駛。途中行經中環路已右轉至中正路上，不慎與同向李男（26歲）所駕駛的另輛右轉汽車發生擦撞。擦撞瞬間曳引車橫擋整條馬路，影響車流通行。
警方獲報派員到場協處並實施交管，經酒測肇事雙方沒有酒駕，事故現場沒有人受傷，肇事原因及責任歸屬，有待調查釐清。警方呼籲，大型車前後方及左右2側易有視線死角，車體轉彎時較產生內輪差現象。民眾行車時若遇到大型車輛同行，應與大型車保持「最大安全間隔」，切記不要併行特別是路口，同時要注意大型車轉向，才能避免事故發生，確保自身用路安全。
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