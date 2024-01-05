進校園搭訕女大生又跟蹤 台南無業男遭送辦

台南市許姓男子去年12月進入大學校園向女大生搭訕，要求加LINE等聯絡方式遭拒後，一路跟蹤對方到校外，女大生事後在Dcard社群發文及上傳許男相片，警方獲報追查逮捕送辦。

台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，無業40歲許男去年12月進入永康區某間科技大學操場向女大生搭訕，要求加LINE等聯絡方式遭拒仍不死心，表明想坐在女大生旁聊天又被拒絕，許男就跟蹤對方到校外。

數日後許男又被發現在校園徘徊，向其他女大生搭話，被拒絕後返回操場持續尋找目標；遭騷擾的女大生將過程及相片發布在Dcard社群，呼籲學生們小心注意，夜晚莫落單。

警方獲報追查及調閱監視器，發現許男熟悉校園周遭環境，不僅躲開監視器及換裝，還會刻意步行迂迴繞行巷弄，直到1月3日才在安南區將許男逮捕到案。