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替友人出氣 桃園2男當街拉下機車後座女子 暴打女騎士

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

30歲及31歲的王姓兄弟聽聞友人與53歲女子有細故，昨上午7時許，至桃園中壢陸光二街將騎乘機車的女騎士及其女兒拉下機車並打人，警昨鎖定2嫌身分後循線追查，並要求2嫌到案說明，依依傷害、妨害自由及毀損等案帶回偵辦，後續朝組織犯罪條例移請桃園地檢署偵辦。

據了解，女騎士疑與2嫌的友人曾因細故發生爭吵，2嫌聽聞後想為友人出頭，竟從新北駕車南下桃園，趁女子騎乘機車出社區停車場要送女兒上學之際，先由弟弟將女兒拉下車，再和哥哥一起上前用拳頭攻擊女子，致使她和女兒都受到驚嚇，且女子還受有左肩、左膝輕微挫傷。

警方獲報後，立即組成專案小組展開調查，發現這對兄弟檔十分狡猾，逃離現場的過程中還變換車牌，企圖躲避警方追查，然專案小組派出近30名警力，鍥而不捨的調閱超過200支監視器，16小時內就鎖定2嫌的身分，上門將他們依傷害、妨害自由及毀損等案帶回偵辦，後續朝組織犯罪條例移請桃園地檢署偵辦。

中壢警分局表示，分局對任何暴力事件絕對依法嚴辦，更加強維護選舉期間治安，致力查賄除暴，全力達成選前安穩、選日安順、選後安定3大目標。

30歲及31歲的王姓兄弟聽聞友人與53歲女子有細故，昨上午至桃園中壢陸光二街將騎乘機車的女騎士及其女兒拉下機車並打人，警循線逮人。記者翁唯真／翻攝
30歲及31歲的王姓兄弟聽聞友人與53歲女子有細故，昨上午至桃園中壢陸光二街將騎乘機車的女騎士及其女兒拉下機車並打人，警循線逮人。記者翁唯真／翻攝
30歲及31歲的王姓兄弟聽聞友人與53歲女子有細故，昨上午7時許，至桃園中壢陸光二街將騎乘機車的女騎士及其女兒拉下機車並打人。記者翁唯真／翻攝
30歲及31歲的王姓兄弟聽聞友人與53歲女子有細故，昨上午7時許，至桃園中壢陸光二街將騎乘機車的女騎士及其女兒拉下機車並打人。記者翁唯真／翻攝
30歲及31歲的王姓兄弟聽聞友人與53歲女子有細故，昨上午7時許，至桃園中壢陸光二街將騎乘機車的女騎士及其女兒拉下機車並打人。記者翁唯真／翻攝
30歲及31歲的王姓兄弟聽聞友人與53歲女子有細故，昨上午7時許，至桃園中壢陸光二街將騎乘機車的女騎士及其女兒拉下機車並打人。記者翁唯真／翻攝

桃園 兄弟

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