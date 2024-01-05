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替友人出氣 桃園2男當街拉下機車後座女子 暴打女騎士
30歲及31歲的王姓兄弟聽聞友人與53歲女子有細故，昨上午7時許，至桃園中壢陸光二街將騎乘機車的女騎士及其女兒拉下機車並打人，警昨鎖定2嫌身分後循線追查，並要求2嫌到案說明，依依傷害、妨害自由及毀損等案帶回偵辦，後續朝組織犯罪條例移請桃園地檢署偵辦。
據了解，女騎士疑與2嫌的友人曾因細故發生爭吵，2嫌聽聞後想為友人出頭，竟從新北駕車南下桃園，趁女子騎乘機車出社區停車場要送女兒上學之際，先由弟弟將女兒拉下車，再和哥哥一起上前用拳頭攻擊女子，致使她和女兒都受到驚嚇，且女子還受有左肩、左膝輕微挫傷。
警方獲報後，立即組成專案小組展開調查，發現這對兄弟檔十分狡猾，逃離現場的過程中還變換車牌，企圖躲避警方追查，然專案小組派出近30名警力，鍥而不捨的調閱超過200支監視器，16小時內就鎖定2嫌的身分，上門將他們依傷害、妨害自由及毀損等案帶回偵辦，後續朝組織犯罪條例移請桃園地檢署偵辦。
中壢警分局表示，分局對任何暴力事件絕對依法嚴辦，更加強維護選舉期間治安，致力查賄除暴，全力達成選前安穩、選日安順、選後安定3大目標。
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