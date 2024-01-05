外婆出門買消夜...台南3歲女童深夜巷口徘徊 暖警帶回所
台南1名3歲女童昨深夜醒來不見外婆在家，獨自離家外出，市警二分局員警巡邏發現她在巷口徘徊，上前關心時，她童言童語說「出門要找外婆」，員警看其身上衣物單薄且受寒，協助聯繫外婆並將她帶返所內安置，提供電暖扇及熱食助她保暖，安穩情緒，直至外婆趕抵後將她接回。
警方指出，員警4日深夜11時許執行巡邏時，發現該名走失女童，因她不清楚家中市話或家人手機號碼，由員警陪同返回住家查看。惟因屋內無人在家，將她帶回所內安置，員警循線聯繫上外婆時，外婆才得知孫女已獨自外出。
外婆表示，女童入睡後外出購買消夜，沒想到會發生此種情況。她感謝警方及時尋回孫女，不然時值深夜，女童寒夜獨自在外受凍，後果不堪設想。外婆隨後趕抵派出所，將女童接回，再三向員警致謝。
警方通報社會局外，提醒民眾家中若有年幼孩童，請勿讓小孩獨自留在家中，與孩童外出時要注意身邊孩童動向以免走失，若在路上發現疑似走失兒童，可撥打報案專線110請求協助。
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