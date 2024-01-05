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影／高雄慣竊1天2度光顧金飾店 遭逮還甩千元鈔囂張說「買回來」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄30歲張姓男慣竊前天9時許到楠梓區德賢路上一家飾品店佯稱購物，趁店員不注意時竊取一枚金戒指，沒想到，張男下午返回店內欲故技重施，遭店家發現後報警處理，經警帶返所進一步查證，張男竟身背4條通緝案，訊後將張男解送歸案，竊盜部分函請橋頭地檢署偵辦。

高雄楠梓警分局前天下午5時40分許接獲某店家緊急報案，女店員聲稱金戒指遭人竊盜；警到場時，張男仍與店家爭執，堅稱身上的金鍊、金戒指都是自己的，還揚言若店員認為金戒指是他竊取的，隨後，他拿出一疊千元鈔票，理直氣壯說「那我就買回來！」

正當張男轉身要向店家付錢時，警方要求店家和張男停止交易行為，並將張男帶返派出所進一步調查。

經查，張男當天上午9時許就已在該店家消費，並要求店家出示金飾及金戒指試戴，過程中，張男購買一條金鍊，趁店家不注意時，將另枚價值3萬6000元的金戒指放進口袋，事後店家清點財物時，才發現短少金戒指，經調閱監視器確認遭竊。

怎料，下午張男竟大膽又出現在該店家消費，警方事後查證張男身分，發現張不僅是竊盜慣犯，還意外查出他竟遭花蓮地檢、台北地院及台南地檢發布通緝，觸犯詐欺、妨害自由、公共危險等罪嫌。

張男辯稱，因未居住在戶籍地，所以才沒有收到法院通知到案的文件，根本不知道自己有4條通緝在身，警訊後將張男解送歸案，另竊盜部分函請橋頭地檢署偵辦。

張姓男子向警方狡辯手上大顆金戒指是自己的。記者古和純／翻攝
張姓男子向警方狡辯手上大顆金戒指是自己的。記者古和純／翻攝
張姓男子正在等店家向警方說明案情。記者古和純／翻攝
張姓男子正在等店家向警方說明案情。記者古和純／翻攝

金戒指 竊盜 通緝

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