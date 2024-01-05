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新北樹林屋主放置蠟燭照明 燒掉整台洗衣機

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區學勤路一棟社區住宅，這月3日傍晚冒出大量濃煙。新北市消防局獲報出動大批人員趕抵，屋主已自行撲滅，現場殘火處理，疑因屋主將點燃蠟燭放在洗衣機操控面板上照明，卻不慎引燃，所幸現場無人受傷，起火原因待查。

據了解，新北市樹林區學勤路一棟樓高24樓社區住宅，這月3日傍晚5時許，大量濃煙從2樓一住戶冒出，社區警報器偵測到立即啟動警示，社區住戶聽到蜂鳴聲趕緊出來察看。新北市消防局獲報出動大批消防員趕抵，屋主已自行使用社區滅火器及自來水撲滅。

消防員現場殘火處理，起火點位於陽台洗衣機。經了解，疑似屋主將點燃的蠟燭，放在洗衣機操控面板上照明，卻因蠟油伴隨火苗溢出，導致整台洗衣機著火。所幸現場沒有延燒、沒有人受傷，至於起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，民眾使用蠟燭最好擺在平坦且空曠的地方，避免在易燃物附近燃燒。此外，蠟燭燃燒會消耗氧氣，小空間要特別注意空氣流通，門或窗戶最好預留通風縫隙，以確保氧氣流通。

新北市樹林區學勤路一棟社區大樓2樓這月3日發生火警，疑屋主將點燃蠟燭仿在洗衣機操控面板上釀災。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區學勤路一棟社區大樓2樓這月3日發生火警，疑屋主將點燃蠟燭仿在洗衣機操控面板上釀災。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區學勤路一棟社區大樓2樓這月3日發生火警，疑屋主將點燃蠟燭仿在洗衣機操控面板上釀災。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區學勤路一棟社區大樓2樓這月3日發生火警，疑屋主將點燃蠟燭仿在洗衣機操控面板上釀災。記者曾伯愷／翻攝

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