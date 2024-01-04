強力掃蕩破新北治安不佳謠言 海山警擴檢掃黑逮6人

總統大選投票日將至，有議員以選舉看板遭關切為由批評新北市治安，甚至刻意曲解治安數據提出抨擊。海山分局為展現警方打擊犯罪、維護治安決心，今天晚間動員44名警力實施擴大臨檢，共稽查21處治安顧慮場所，查獲5名詐欺犯、1名通緝犯，新北市警察局長廖訓誠也特別前往海山分局慰勉警察同仁的辛勞。

海山分局表示，今晚擴大臨檢結合掃黑、肅槍與打詐等目標，強化臨檢取締、路檢攔查等勤務以遏制不法案件發生。同時也規劃各治安要點巡邏、各候選人服務處所巡簽及候選人活動安全維護，盼能淨化選前治安。