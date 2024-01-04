強力掃蕩破新北治安不佳謠言 海山警擴檢掃黑逮6人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

總統大選投票日將至，有議員以選舉看板遭關切為由批評新北市治安，甚至刻意曲解治安數據提出抨擊。海山分局為展現警方打擊犯罪、維護治安決心，今天晚間動員44名警力實施擴大臨檢，共稽查21處治安顧慮場所，查獲5名詐欺犯、1名通緝犯，新北市警察局長廖訓誠也特別前往海山分局慰勉警察同仁的辛勞。

海山分局表示，今晚擴大臨檢結合掃黑、肅槍與打詐等目標，強化臨檢取締、路檢攔查等勤務以遏制不法案件發生。同時也規劃各治安要點巡邏、各候選人服務處所巡簽及候選人活動安全維護，盼能淨化選前治安。

海山警方強調，選舉期間沒有法律假期，不容許任何以暴力、威嚇或其他非法脫序手段介入選舉，已要求所屬嚴密查察賄選及暴力事件，維持良好社會秩序，確保各項選務進程安全平順。

新北市警察局長廖訓誠至海山分局慰勞警察同仁。記者黃子騰／翻攝
新北市警察局長廖訓誠至海山分局慰勞警察同仁。記者黃子騰／翻攝
海山警方破獲詐騙集團逮5人並起出犯案證物。記者黃子騰／翻攝
海山警方破獲詐騙集團逮5人並起出犯案證物。記者黃子騰／翻攝
海山分局警方今晚出動44名警力擴大臨檢。記者黃子騰／翻攝
海山分局警方今晚出動44名警力擴大臨檢。記者黃子騰／翻攝

臨檢

延伸閱讀

賴辦批突襲賴清德老家 新北市府：一周前就雙掛號寄出通知

新北三重民宅竄火煙 新北消防前往馳援、起火原因待查

新北財政局改寄公文至萬里老家 賴清德競總：過去都與委任律師聯繫

現勘賴清德老家吃閉門羹！綠營批惡意突襲 新北出示公文反擊

相關新聞

國3新竹段晚間重大車禍 兩人下車處理車禍遭追撞

國道3號南向108公里新竹香山交流道附近路段今晚發生車禍，共六輛車發生追撞，其中2人倒臥在馬路上，所幸暫無生命危險，不過...

新北三重民宅竄火煙 新北消防前往馳援、起火原因待查

新北市三重區介壽路一棟民宅三樓，今天晚上8時14分左右冒出大量濃煙，旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛24車...

男子拒絕臨檢倒車衝撞警車汽車 如打保齡球撞完肇逃

有名男子駕駛轎車昨晚7點多行經嘉義市區南田路，遭警方攔檢盤查，拒下車受檢倒車衝撞警用機車、路旁轎車，撞上電線杆後，棄車逃...

強力掃蕩破新北治安不佳謠言 海山警擴檢掃黑逮6人

總統大選投票日將至，有議員以選舉看板遭關切為由批評新北市治安，甚至刻意曲解治安數據提出抨擊。海山分局為展現警方打擊犯罪、...

扯！載女兒出門遭黑衣男徒手攻擊 女騎士全身傷

桃園中壢1名53歲女子今上午騎乘機車，要載女兒出門，只見1名陌生男子直接衝出來，並將後座女兒抓下車，再徒手打女騎士，造成...

嘉縣男子裸下身坐趴死家中廁所 竟是流感併發猝死

嘉義縣東石鄉昨晚發生30歲陳姓男子赤裸下半身，坐趴在家中廁所內離奇死亡事件，因現場無外力介入，檢警排除他殺嫌，今天法醫相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。