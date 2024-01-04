強力掃蕩破新北治安不佳謠言 海山警擴檢掃黑逮6人
總統大選投票日將至，有議員以選舉看板遭關切為由批評新北市治安，甚至刻意曲解治安數據提出抨擊。海山分局為展現警方打擊犯罪、維護治安決心，今天晚間動員44名警力實施擴大臨檢，共稽查21處治安顧慮場所，查獲5名詐欺犯、1名通緝犯，新北市警察局長廖訓誠也特別前往海山分局慰勉警察同仁的辛勞。
海山分局表示，今晚擴大臨檢結合掃黑、肅槍與打詐等目標，強化臨檢取締、路檢攔查等勤務以遏制不法案件發生。同時也規劃各治安要點巡邏、各候選人服務處所巡簽及候選人活動安全維護，盼能淨化選前治安。
海山警方強調，選舉期間沒有法律假期，不容許任何以暴力、威嚇或其他非法脫序手段介入選舉，已要求所屬嚴密查察賄選及暴力事件，維持良好社會秩序，確保各項選務進程安全平順。
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