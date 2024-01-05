殉職勇消游尚樺告別式 追晉大隊長

內政部長林右昌（左）昨頒發總統褒揚令給游尚樺家屬。記者黃羿馨／攝影 新竹縣消防局新工分隊長游尚樺去年12月28日從火場救出4人卻不幸殉職，家屬昨辦告別式，內政部長林右昌、消防署長蕭煥章及新竹縣長楊文科均到場表達深切哀悼。林右昌表示，家屬的請求，中央都全力協助，4名從火場逃跑的移工也全力查緝。

新工消防分隊隊員也熬夜剪輯追思影片「獻給最溫暖的分隊長」，最後也感謝寫下「任務結束了，旅行的路上，記得想起我們。」令人鼻酸。

林右昌表示，除表彰游尚樺英勇，也來慰問家屬，家屬所提請求，中央都全力協助當中，特別是游尚樺胞弟也是消防同仁，3月2日將安排調回高雄港消防總隊服務，就近照顧家庭，至於4名從火場逃跑的移工，也全力查緝當中。

為表揚游尚樺，告別式中林右昌代表頒發總統褒揚令、行政院楷模獎章、內政部消防專業獎章、消防署消防榮譽章，楊文科也頒發縣府追晉游尚樺為二線四大隊長的追授，他的英勇事蹟將被永久記錄於忠烈祠。

竹縣消防局指出，游尚樺為中央警察大學81期畢業，2022年調任竹縣服務，同年9月擔任新工分隊分隊長，在職期間總是勇往直前、身先士卒，同仁都認同他的領導風格與溫暖性格，對於他的逝世均感不捨與遺憾。