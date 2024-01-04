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男子拒絕臨檢倒車衝撞警車汽車 如打保齡球撞完肇逃
有名男子駕駛轎車昨晚7點多行經嘉義市區南田路，遭警方攔檢盤查，拒下車受檢倒車衝撞警用機車、路旁轎車，撞上電線杆後，棄車逃逸，撞車過程驚險，車子被撞如保齡球，居民誤以為發生警匪追逐槍戰，所幸無人受傷，警方以車追人，車主供稱車借人，警方鎖定特定對象查緝偵辦中。
警方調查，新南派出所轄區昨晚員警執行巡邏勤務，在南田公園旁發現1輛白色轎車自形跡可疑攔查，駕駛人拒檢逃逸，致2輛警用機車受損，波及停放路旁轎車，人員未受傷；駕駛人棄車逃逸，警方調路口監視器追查。
附近居民說，白色轎車拒檢逃逸，竟倒車衝撞員警駕駛人逃逸，駕駛先撞2輛警用機車，再波及路邊2輛轎車、1輛機車後，撞上電線杆，隨後拖著保險桿逃，嚇壞附近居民，警車追逐，從那邊往巷子裡面跑。
遭波及撞車車主說，2輛警用機車在白色車下方，駕駛硬開車倒車撞擊逃逸，讓人害怕！白色轎車保險桿脫落，電線桿有撞擊痕跡，警方根據車牌查到車主身分，車主供稱車借人，警方循線緝捕逃逸駕駛，釐清拒檢逃逸的主因。新南派出所說，執勤員警未受傷，2輛警用機車擦傷。
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