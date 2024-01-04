白沙屯老漁民一早出海捕魚失聯 傍晚尋獲遺體拉上岸

苗栗縣通霄鎮白沙屯一名年近八旬黃姓老漁民，今天一早獨自駕駛膠筏出海放網，中午失聯仍未返航，家屬擔心發生意外，前往海邊眺望搜尋人船，最後在白沙屯北側海域、距岸邊約50公尺海面發現有人沉浮，經聯繫港區其他漁民出海，直到傍晚才將順利遺體拉救上岸，落海死亡原因由警方調查中。

據了解，死者是79歲當地黃姓漁民，一早出海放網捕魚，家屬發現他中午過後仍未返航，擔心其安全，前往海邊找人，最後在後龍鎮山邊媽一帶海域，發現一具疑似溺水男子，立即通報救援，但因岸邊地形比較險峻，適逢漲潮浪大且有防波塊，橡皮艇難以立即出海，家屬轉向縣議員周玉滿求援。

周玉滿說，因海巡船隻無法太靠岸邊，消防局橡皮艇又難下水，隨後聯繫白沙屯港區其他漁民開船出海前往救援，直到傍晚5點左右將遺體運上岸，經家屬指認確認是黃姓漁民。

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