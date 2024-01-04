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蘆洲山道猴騎車沿街放鞭炮 警逮5少開14張罰單

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市五名少年跨年夜沒戴安全帽又無照騎車夜遊，途中騎經五股區四維路不但多次違規還燃放爆竹，整個過程都被後車行車記錄器拍下，並上傳網路社群。蘆洲警方網巡發現主動查辦，今天循線通知到5少到案說明，警詢後依法移送少年法庭；另交通違規部分則開出14張罰單，最高併計罰處16萬5300罰鍰。

據了解，林姓（16歲）、詹姓（15歲）、蘇姓（15歲）、許姓（15歲）、葉姓（17歲）等5名少年。上個月31日晚上無照騎乘3輛機車雙載外出夜遊。約莫當晚11時許，眾少騎經新北市五股區四維路往六號越堤道沒戴安全帽、遮蔽車牌，還一路跨越雙黃線、不依標線指示右轉、燃放沖天炮。

整個誇張過程都被後方騎士行車記錄器拍下，事後上傳網路社群。蘆洲警方獲報調閱沿線監視器畫面以車追人，於今天下午循線通知到人在新北市新莊區5名滋事少年到案說明。

偵詢時，五少坦承犯行，辯稱只是單純好玩。警詢後依公共危險罪嫌將5少移送少年法庭審理；另針對危險駕駛、遮蔽號牌、無照駕駛、不依標線指示右轉、未戴安全帽，依道路交通管理處罰條例相關規定，對五少開出14張舉發單，合計最高罰處16萬5300元罰鍰。

同時，違法施放炮竹部分，依爆竹煙火管理條例第29條1項7款之規定，函請新北市消防局開單罰處3萬元以上15萬元以下罰鍰。後續追究車主及少年家長有無相關責任。

新北市5名少年無照騎機車又沒戴安帽，還在蘆洲區街頭沿路違規、放沖天炮，警循線通知到案說明依法究辦。圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
新北市5名少年無照騎機車又沒戴安帽，還在蘆洲區街頭沿路違規、放沖天炮，警循線通知到案說明依法究辦。圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
蘆洲警方依法對5名滋事少年開出14張舉發單，合計最高罰處14萬5千元罰鍰。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方依法對5名滋事少年開出14張舉發單，合計最高罰處14萬5千元罰鍰。記者曾伯愷／翻攝

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