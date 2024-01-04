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春節長假防火警！桃消籲「落實6要件」平安過好年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

跨年元旦剛過，緊接一個月後將迎來農曆春節，許多企業機構準備放長假，對此桃園市消防局為了避免場所在長假期間發生火警意外，今特別舉辦防火管理座談會，提醒各個業者在放假前必須落實六大項目，希望能降低火災發生率，平安過好年。

桃園市消防局桃園分隊與三民分隊今舉辦桃園區農曆年前防火管理座談會，邀集老人福利機構、護理之家、身心障礙福利機構等，及複合用途建築物、大型空間、旅館、工廠的防火管理人參加年前防火座談。

桃消指出，負責人在春節前夕準備休假及停工時，必須落實六大項目，確認環境安全無虞，以提升年節休假期間的場所安全，包括：

一、關閉用火用電設備器具的開關或電源，專門儲藏空間應上鎖管理。

二、消防安全設備及防火避難設施確保堪用。

三、清理不必要堆積物，避免阻礙逃生動線。

四、落實執行消防防護計畫的工作，如自行檢查防火避難設施、消防安全設備維護管理、用火用電監督管理等。

五、宣導各場所外籍勞工勿販賣爆竹煙火，避免因超量儲存或販賣未具合格標識爆竹煙火遭重罰。

六、年節期間如有留守人員，應注意用火用電管理，勿有吸菸及危險用火的行為。

消防局表示，年節前為用火用電高峰，今天說明會除了宣導防火管理相關規定之外，也同時提醒各場所加強防火管理作為，透過正確的認知建立正確的安全觀念，強化各場所防災意識，並重視消防安全，希望藉此降低火災發生率，平安過好年。

桃園市消防局為了避免場所在長假期間發生火警意外，今特別舉辦防火管理座談會，提醒各個業者在放假前必須落實六大項目，希望能降低火災發生率，平安過好年。 桃園消防分隊／提供
桃園市消防局為了避免場所在長假期間發生火警意外，今特別舉辦防火管理座談會，提醒各個業者在放假前必須落實六大項目，希望能降低火災發生率，平安過好年。 桃園消防分隊／提供

桃園 春節 火災

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