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小商人租宣傳車曝加害者照被釘？公路局：地方政府權管

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

新北市國中割頸案引發社會公憤，網紅「小商人」揚言租廣告車公開加害者資訊，但他昨天指出，有廣告商透露，「官方」已交代所有大車公司，若刊登他的廣告就會「被釘」。交通部公路局表示，大型車輛廣告內容妥適性屬縣市政府權管，公路監理機關並不會審核內容。

新北市國中割頸案引發社會譁然，「小商人」不滿新北地方法院要求撤除加害者個資，日前在臉書粉專宣布，要租廣告車公開加害者照片。他昨天於臉書粉專表示，廣告公司向他透露，有官方交代所有大車公司，若掛他的廣告就會被釘。至於這個「官方」是哪個單位？有媒體指出，小商人私下透露就是交通部。

公路局表示，公路監理機關對於車輛管理著重於車輛行駛安全，例如對車輛輪胎的檢驗標準等，大型車輛廣告內容妥適性則屬縣市政府權管，由縣市政府訂定相關法規管理，如台北市廣告物管理自治條例、新北市設置廣告物的汽車管理辦法、桃園市遊動廣告物管理自治條例、台南市廣告物管理自治條例、高雄市遊動廣告管理辦法等，並無涉公路監理機關權責範圍。

公路局指出，現行道路安全規則第42條對於車身顏色及加漆標識有相關規定，但並無限制不得張貼遊動商業廣告。如車輛至公路監理機關辦理檢驗時，有張貼或漆繪公司、商號自家的標識或圖案無涉商業廣告部分，得併同辦理變更車身顏色登記。

公路局表示，對於涉及商業廣告的廣告內容，則回歸應該遵守各地方政府相關廣告物管理的法令規定，公路監理機關並不會審核內容。

網紅「小商人」揚言將透過宣傳車曝光凶嫌及教唆少女長相。圖／擷取自臉書小商人靠北幹古股份有限公司
網紅「小商人」揚言將透過宣傳車曝光凶嫌及教唆少女長相。圖／擷取自臉書小商人靠北幹古股份有限公司

廣告 交通部

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