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打羽球倒地無意識緊急救命 嘉市消防局：冬季激烈運動要小心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市消防局上午10點10分獲報，嘉義公園羽球場有名66歲大叔，打球時突然倒地，有民眾趕緊實施CPR急救，消防救護人員到場檢視，大叔無意識、無脈搏，呈現瀕死呼吸現象，生命危急，救護人員立即實施CPR+AED搶救，恢復自主呼吸及脈搏，送聖馬爾定醫院治療。

入冬溫差大，消防局最近接獲多名市民打羽球倒地救護案件，醫師指出，激烈的運動可能會造成血管流速改變發生猝死意外，若運動中出現危險訊號時，應立刻停止運動。

消防局說，病患倒下，經評估無自主性呼吸時，沒有即時施行CPR搶救，病患存活率每分鐘將下降7%～10%；即時施行CPR搶救，病患每分鐘存活率大幅提升，民眾有意願學習CPR搶救技術，可洽詢消防局，提升急救技術觀念。

119消防節將近，消防局統計，去年嘉市火災件數106件，OHCA累計通報人數228人，成功救回74人，期盼新的一年，災害損傷降到最低，市民擁有安居樂業生活環境。

嘉義市消防局上午獲報，嘉義公園羽球場有名66歲大叔，打球時突然倒地，有民眾趕緊實施CPR急救，消防救護人員接手實施CPR+AED搶救，恢復自主呼吸及脈搏，送聖馬爾定醫院治療。記者魯永明／翻攝
嘉義市消防局上午獲報，嘉義公園羽球場有名66歲大叔，打球時突然倒地，有民眾趕緊實施CPR急救，消防救護人員接手實施CPR+AED搶救，恢復自主呼吸及脈搏，送聖馬爾定醫院治療。記者魯永明／翻攝

CPR 運動 嘉義

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