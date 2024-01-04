阿里山公路54.8K番路段 1混凝車翻覆駕駛大腿骨折送醫
嘉義阿里山公路台18線番路鄉54.8公里上山方向，中午12點22分發生1輛混凝土預拌車，不慎撞擊對向路邊護欄後側翻，車頭嚴重毀損，63歲張姓駕駛雙腳遭困於車內，大腿骨折，身體多處擦挫傷，幸好意識尚清楚，消防人員到場以破壞器材搶救，送嘉義聖馬急救中，詳細事故原因仍待調查釐清。
中埔警分局表示，初步調查張姓男駕駛獨駕駛水泥預拌車，沿台18線西往東上山方向行駛至台18線54.8公里路段，不慎撞擊對向路邊護欄後翻覆，造成張男受困車內，意識尚清楚，警消人員利用破壞器材搶救，已脫困送醫急救中。
縣消防局表示，中午12點22分獲報台18線54.8公里發生車禍，立即派遣救援人、車前往搶救，抵達現場為1輛混凝土預拌車翻覆，傷者1名男姓，約60歲、意識清楚，雙腳受車體夾困於駕駛艙中，搶救人員利用破壞器材搶救傷者，大腿有骨折，身體多處擦挫傷，送嘉義聖爾馬定醫院急救中。
中埔警分局呼籲，阿里山公路彎道眾多，部分山路蜿蜒曲折，請用路人行駛時應減速慢行，並隨時注意車前道路狀況，避免造成生命危害及交通事故發生。
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