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影／剛洗完腎返程途中車禍翻車 6人受傷再進醫院
今天早上11點左右在高雄美濃區發生一起交通事故，31歲的宋姓男子駕駛自小貨車，行經清水街與忠孝路二段路口時，與53歲宋姓男子駕駛的廂型車發生碰撞，造成箱型車駕駛及乘客共6人受傷，目前已送往旗山醫院救治，肇事原因警方進一步調查中。
旗山分局中壇派出所今早獲報轄區內有車禍事故發生，到場發現一台小貨車與廂型車碰撞，廂型車還因此翻覆。廂型車駕駛及車上乘客共6人受傷，除了一名80歲老婦手部骨折較為嚴重外，其他皆是肢體、頸部疼痛，但意識都清楚，無生命危險，隨後送往旗山醫院醫治。
據悉，廂型車上的乘客都是一早被接往旗山當地醫院洗腎的患者，卻在回程遭遇車禍。警方表示，雙方事發當時均為直行車輛，兩車在路口發生撞擊致車損人傷，無波及其他人車，雙方駕駛經酒測後，酒測值皆為0，肇事原因警方進一步調查中。
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