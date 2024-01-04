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收錢沒裝熱水器落跑 法官：他挖東牆補西牆但無詐欺犯意

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某家電行林姓老闆前年5月間與新社區大樓住戶簽約團購安裝熱水器等，住戶匯款後，他卻因債務問題失聯而吃官司，他喊冤沒有要騙人，指收了錢先拿去付利息且履約三分之一。法官認為他挖東牆補西牆的思考和作法，打算在困難中勉力履約的爭取繼續營運，無詐欺犯意判他無罪。

檢警調查，林男一開始就沒有交付貨品的意願及能力，前年5月18日起，以LINE向陳姓女子騙說可以出售並安裝熱水器及洗衣機，使她受騙上當而決定購買，並於同月19日、20日分兩次共匯款2萬8500元到其帳戶而詐欺得逞。

檢方指出，林男訂約收款後始終沒有依約安裝熱水器及洗衣機，且無法以原有電話連絡。林男多次行騙，且從在台南地院判決當中可見他從2019年到2023年間多次以相似的「提供不完全地址的名片」、「訂約後無法以電話連絡」詐騙手法行騙。

林男表示，有收人家錢是事實，他接生意的時候沒有想要騙人家。與陳女住在同一個社區的人向他買熱水器，大約三分之一有履行、三分之二沒有履行。

他指出，他給陳女的名片的地址漏印了「50幾巷」，是當初印刷時的失誤，不是他故意要印錯誤的地址騙客戶讓他們找不到人。他說，後來是被錢莊追債才改掉電話號碼，但他一直有跟陳女以LINE保持連絡。

台南地院認為，陳女並非單獨與林男締約，陳女前年6月間曾統計同社區共14個住戶，向林男訂貨。同時，團購的住戶並非全未履約，且陳女提到社區共約20、30位住戶向他訂貨，其中安裝完成的大約4、5戶。

法官指出，林男於檢方訊問時，提及他在前年3、4月間已有債務問題，且把陳女所付貨款拿去付利息。生意人通常是將營業收入統一調度，也就是將各項交易的收入放在「大水庫」，並以大水庫內的款項支付各項應付債務，而支付順序，通常也取決於付款期限、追債強度、延遲付款的危害風險。

法官認為，林男把陳女所支付的貨款，先行支付其他債務的利息，不能佐證他向陳女收款前後，心中已有「不打算履約」的詐欺故意。況且他也提及當時純粹想多賺點錢來還錢，陳女當時還是預裝的大樓，他已經去裝好幾間了；他向廠商進貨，可以延後付款，但他也沒有訂貨就到外地去了。

法官指出，他「挖東牆補西牆」的思考和作法，正是打算在困難中勉力履約的爭取繼續營運方式。且林男LINE帳號首頁，是使用自己照片為大頭貼，提供匯款帳戶也都他本人申請的，兩人交易的過程中，並未刻意掩飾自己身分，以使陳女難以追償或連絡。在無法證明林男「自始無給付貨品之意願及能力」而有詐欺的犯意下，因而判決無罪。

台南某家電行林姓老闆前年5月間與新社區大樓住戶簽約團購安裝熱水器等，住戶匯款後，他卻因債務問題失聯而吃上官司。圖／本報資料照片
台南某家電行林姓老闆前年5月間與新社區大樓住戶簽約團購安裝熱水器等，住戶匯款後，他卻因債務問題失聯而吃上官司。圖／本報資料照片

熱水器 詐欺 債務

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