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蘆洲女子疑墜樓送醫亡 警調查身分釐清死因
新北市五股區一名女子今天上午倒臥在成泰路一段巷內，警、消獲報派員趕抵，檢視女子雙腳開放性骨折，當場已無生命徵象，緊急送醫急救仍傷重不治。女子身上沒有證件，警調閱周邊監視器畫面，進行人臉辨識，調查女子身分釐清死因。
據了解，有民眾今天上午8時許路過新北市五股區成泰路一段7巷15弄，見一女子倒臥在馬路上，趕緊打電話通報119派員前來。經檢視女子雙腳開放性骨折，當場已無生命徵象，緊急協助送醫急救，仍因傷重於上午10時許宣告不治。
警方表示，女子身上沒有可辨識身分的證件，身體沒有穿刺性傷口，研判是從高樓墜落，目前正訪視附近住戶，並調閱監視器畫面即進行人臉辨識，調查女子身分釐清死因。
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