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淡水知名老店吳家阿給遭潑漆 債主：他兒子欠200萬不還

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水老街知名「吳家阿給」上個月31日下午遭人潑漆，警3小時逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水老街知名「吳家阿給」上個月31日下午遭人潑漆，警3小時逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水老街知名老店「吳家阿給」上個月31日下午遭人潑漆，警方追查於3小時後通知涉案兩嫌到案說明。偵詢時，主嫌陳男坦承犯行，辯稱是店老闆兒子欠他200萬賭債不還，才會夥同另友陳男到場潑漆，警詢後依法究辦。

據了解，新北市淡水老街知名老店「吳家阿給」老闆的兒子吳男，三個月前向陳姓男子（30歲）借100萬還賭債，這三個月來吳男沒有還過一毛欠債，反而利滾利讓債務累積到200萬元，吳男無力還債乾脆避不見面，這讓債主相當火大。

上個月31日下午近4時許，陳男夥同另名陳姓男子（28歲）騎機車雙載，來到新北市淡水老街「吳家阿給」店外，旋即主嫌陳男手拿一桶黃色水泥漆，直往店內桌上、地上潑灑，導致店家無法做生意，兩陳潑完漆迅速騎機車離開現場，留下一臉錯愕的店家。

淡水警方獲報派員調閱沿路監視器畫面鎖定兩嫌身分，於案發當天晚上7時許循線通知兩男到案說明。偵詢時，陳姓主嫌坦承水泥漆是他潑的，但辯稱是店老闆兒子積欠他200萬債務，又避不見面，才會到店內潑漆洩憤，警詢後依妨害自由、毀損等罪嫌將兩陳送辦。

新北市淡水老街知名「吳家阿給」上個月31日下午遭人潑漆，警3小時逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水老街知名「吳家阿給」上個月31日下午遭人潑漆，警3小時逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

淡水 老闆

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