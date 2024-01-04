淡水知名老店吳家阿給遭潑漆 債主：他兒子欠200萬不還

新北市淡水老街知名「吳家阿給」上個月31日下午遭人潑漆，警3小時逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 新北市淡水老街知名老店「吳家阿給」上個月31日下午遭人潑漆，警方追查於3小時後通知涉案兩嫌到案說明。偵詢時，主嫌陳男坦承犯行，辯稱是店老闆兒子欠他200萬賭債不還，才會夥同另友陳男到場潑漆，警詢後依法究辦。

據了解，新北市淡水老街知名老店「吳家阿給」老闆的兒子吳男，三個月前向陳姓男子（30歲）借100萬還賭債，這三個月來吳男沒有還過一毛欠債，反而利滾利讓債務累積到200萬元，吳男無力還債乾脆避不見面，這讓債主相當火大。

上個月31日下午近4時許，陳男夥同另名陳姓男子（28歲）騎機車雙載，來到新北市淡水老街「吳家阿給」店外，旋即主嫌陳男手拿一桶黃色水泥漆，直往店內桌上、地上潑灑，導致店家無法做生意，兩陳潑完漆迅速騎機車離開現場，留下一臉錯愕的店家。