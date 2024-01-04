快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流低溫2名8旬老婦路倒急救援 警籲家有老人防走失撇步

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

最近2天入夜溫度下降，桃園市平鎮、龍潭區連續兩名80多歲的老婦人分別在路馬路上體力不支路倒或癱坐路旁，一名彭姓老婦人獨自欲到住家附近診所就醫，在平鎮文化街不支路倒呻吟，另一名林姓老婦人今天凌晨獨自走到住家附近體力不支、坐在路上，幸運遇員警巡邏發現，及時援手協助護送返家，讓家屬一場虛驚。

平鎮區80歲彭姓老婦人身體不適，傍晚獨自走路到附近文化街一家診所就醫，寒風中走到半路突然四肢發軟、痛苦倒臥地上，意識有點不清，平鎮警員巡邏發現根據老婦人身上健保卡，及時護送返家，老婦人兒子說，老人罹患高血壓及糖尿病不適，獨自在家，她趁家人工作未返，走路就醫，體力不支倒地，幸好遇到熱心員警協助，讓他母親平安歸來。

龍潭區82歲林姓老婦有智力退化傾向，深夜凌晨趁家人休息未查覺，她獨自出外走路，低溫寒風中，走到中興路附近，因年邁體力不支癱坐路旁，龍潭警員巡邏發現老婦人身體發抖，無法問明身分住址，幸好老婦人帶有身分證，員警護送回家照護，老婦人家屬說，老人年邁罹患其他病症，未料獨自出外體力不支，幸好員警協助返家，家人十分感謝。

龍潭分局長張鶴瓊呼籲，家有年長老人需多照看，避免容易走失，出門宜有親友陪同照料，切勿讓老人單獨外出，尤其最近寒溫來襲，更要做好保暖措施，家屬最好向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊或衣服繡上姓名及親友電話、手機紀錄或隨身攜帶證件，一旦走失警方能快速聯繫家屬。

龍潭林姓老婦人凌晨獨自出外，低溫體力不濟癱坐路上，員警巡邏發現護送返家。圖／警方提供
龍潭林姓老婦人凌晨獨自出外，低溫體力不濟癱坐路上，員警巡邏發現護送返家。圖／警方提供
平鎮彭姓老婦人身體不適，低溫體力不濟路倒，路倒，員警扶起照顧護送返家。圖／警方提供
平鎮彭姓老婦人身體不適，低溫體力不濟路倒，路倒，員警扶起照顧護送返家。圖／警方提供

老婦 家人 健保卡

延伸閱讀

小春Kenzy狂放百萬煙火 頂寒流齊聚百人喊「發了」

關鍵10天桃園立委激戰 柯文哲、鄭文燦、張善政扮母雞拚勝選

張善政年前送大禮！啟用一場館供市民安心育兒 提供0至6歲親子服務

元旦返家注意 國1平鎮交流道 南下匝道將封閉

相關新聞

淡水知名老店吳家阿給遭潑漆 債主：他兒子欠200萬不還

新北市淡水老街知名老店「吳家阿給」上個月31日下午遭人潑漆，警方追查於3小時後通知涉案兩嫌到案說明。偵詢時，主嫌陳男坦承...

影／北巿無照少年騎士「怕被罰」拒檢撞警車 棄車逃300米就逮

向姓少年今晨2時許獨自騎乘未懸掛車牌的機車行經台北市內湖區安康路，遭遇員警路檢，違規迴轉、逆向行駛逃避，警方見狀追隨攔查...

寒流低溫2名8旬老婦路倒急救援 警籲家有老人防走失撇步

最近2天入夜溫度下降，桃園市平鎮、龍潭區連續兩名80多歲的老婦人分別在路馬路上體力不支路倒或癱坐路旁，一名彭姓老婦人獨自...

疑闖紅燈又車速快 雲林40多歲男大路口二連撞傷重不治

雲林縣莿桐鄉往西螺鎮交界一處大路口今天上午8點23分左右發生一起自小貨車及自小客車車禍事故，其中自小客車一度起火燃燒，車...

女登北大武山下山叉路迷路 消防漏夜搜救幸無生命危險

屏東縣消防局3日14點41分接獲報案，一行7人從北大武山登頂後下山途中，走在最後面66歲朱姓婦人在7.3公里叉路處走錯迷...

新北國中生割頸命案 法院：會維護照料被害人家屬

新北地方法院今天表示，對於國中生命案，受理後積極審慎調查，也會維護及照料被害人家屬，但依法不說明案情與進度。至於媒體報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。