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寒流低溫2名8旬老婦路倒急救援 警籲家有老人防走失撇步
最近2天入夜溫度下降，桃園市平鎮、龍潭區連續兩名80多歲的老婦人分別在路馬路上體力不支路倒或癱坐路旁，一名彭姓老婦人獨自欲到住家附近診所就醫，在平鎮文化街不支路倒呻吟，另一名林姓老婦人今天凌晨獨自走到住家附近體力不支、坐在路上，幸運遇員警巡邏發現，及時援手協助護送返家，讓家屬一場虛驚。
平鎮區80歲彭姓老婦人身體不適，傍晚獨自走路到附近文化街一家診所就醫，寒風中走到半路突然四肢發軟、痛苦倒臥地上，意識有點不清，平鎮警員巡邏發現根據老婦人身上健保卡，及時護送返家，老婦人兒子說，老人罹患高血壓及糖尿病不適，獨自在家，她趁家人工作未返，走路就醫，體力不支倒地，幸好遇到熱心員警協助，讓他母親平安歸來。
龍潭區82歲林姓老婦有智力退化傾向，深夜凌晨趁家人休息未查覺，她獨自出外走路，低溫寒風中，走到中興路附近，因年邁體力不支癱坐路旁，龍潭警員巡邏發現老婦人身體發抖，無法問明身分住址，幸好老婦人帶有身分證，員警護送回家照護，老婦人家屬說，老人年邁罹患其他病症，未料獨自出外體力不支，幸好員警協助返家，家人十分感謝。
龍潭分局長張鶴瓊呼籲，家有年長老人需多照看，避免容易走失，出門宜有親友陪同照料，切勿讓老人單獨外出，尤其最近寒溫來襲，更要做好保暖措施，家屬最好向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊或衣服繡上姓名及親友電話、手機紀錄或隨身攜帶證件，一旦走失警方能快速聯繫家屬。
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