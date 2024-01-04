寒流低溫2名8旬老婦路倒急救援 警籲家有老人防走失撇步

最近2天入夜溫度下降，桃園市平鎮、龍潭區連續兩名80多歲的老婦人分別在路馬路上體力不支路倒或癱坐路旁，一名彭姓老婦人獨自欲到住家附近診所就醫，在平鎮文化街不支路倒呻吟，另一名林姓老婦人今天凌晨獨自走到住家附近體力不支、坐在路上，幸運遇員警巡邏發現，及時援手協助護送返家，讓家屬一場虛驚。

平鎮區80歲彭姓老婦人身體不適，傍晚獨自走路到附近文化街一家診所就醫，寒風中走到半路突然四肢發軟、痛苦倒臥地上，意識有點不清，平鎮警員巡邏發現根據老婦人身上健保卡，及時護送返家，老婦人兒子說，老人罹患高血壓及糖尿病不適，獨自在家，她趁家人工作未返，走路就醫，體力不支倒地，幸好遇到熱心員警協助，讓他母親平安歸來。

龍潭區82歲林姓老婦有智力退化傾向，深夜凌晨趁家人休息未查覺，她獨自出外走路，低溫寒風中，走到中興路附近，因年邁體力不支癱坐路旁，龍潭警員巡邏發現老婦人身體發抖，無法問明身分住址，幸好老婦人帶有身分證，員警護送回家照護，老婦人家屬說，老人年邁罹患其他病症，未料獨自出外體力不支，幸好員警協助返家，家人十分感謝。