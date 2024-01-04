疑闖紅燈又車速快 雲林40多歲男大路口二連撞傷重不治
雲林縣莿桐鄉往西螺鎮交界一處大路口今天上午8點23分左右發生一起自小貨車及自小客車車禍事故，其中自小客車一度起火燃燒，車上男性駕駛傷重被救出，緊急送醫仍不治；經查疑似自小客車車速快加闖紅燈釀禍，警方正在釐清肇事責任。
莿桐鄉中山路、延平路與縱貫公路的交會路口是當地一處大路口，鄰近西螺鎮國道一號，車流量大；莿桐消防分隊長鍾為凱表示，今天早上8時許獲報該處傳出自小客車冒煙起火隨即趕到現場馳援，協助將傷者救出送醫。
據了解，當時駕駛自小貨車的52歲林姓男子沿莿桐鄉中山路往西向行駛，另一輛駕駛黑色自小客車的40歲薛姓男子則沿莿桐鄉延平路往西螺方向行駛，林男車道綠燈、車輛剛起步緩慢前行，隨遭薛男駕車從左側擦撞。
撞擊瞬間，薛男駕駛的黑色自小客車突然失控往路旁電線桿衝撞，猛烈力道使車輛翻轉90度才停下，車頭冒出陣陣白煙，林男見狀趕緊上前把人救出車外，救護人員到場時，薛男已失去呼吸心跳，緊急送往雲林基督教醫院搶救，其傷勢集中在胸部及下肢，最終仍因傷重宣告不治。
斗六警分局副分局長林清豐表示，警方目前正在釐清雙方肇事責任，呼籲駕駛人行車應遵守交通規則，遵照道路標示、標線及號誌行駛，尤其行經路口處時，應注意往來人車、減速慢行，路口「慢、看、停」。
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