疑闖紅燈又車速快 雲林40多歲男大路口二連撞傷重不治

雲林縣莿桐鄉往西螺鎮交界一處大路口今天上午發生一起自小貨車及自小客車相撞事故，其中自小客車男性駕駛傷重，緊急送醫不治。圖／民眾提供 雲林縣莿桐鄉往西螺鎮交界一處大路口今天上午8點23分左右發生一起自小貨車及自小客車車禍事故，其中自小客車一度起火燃燒，車上男性駕駛傷重被救出，緊急送醫仍不治；經查疑似自小客車車速快加闖紅燈釀禍，警方正在釐清肇事責任。

莿桐鄉中山路、延平路與縱貫公路的交會路口是當地一處大路口，鄰近西螺鎮國道一號，車流量大；莿桐消防分隊長鍾為凱表示，今天早上8時許獲報該處傳出自小客車冒煙起火隨即趕到現場馳援，協助將傷者救出送醫。

據了解，當時駕駛自小貨車的52歲林姓男子沿莿桐鄉中山路往西向行駛，另一輛駕駛黑色自小客車的40歲薛姓男子則沿莿桐鄉延平路往西螺方向行駛，林男車道綠燈、車輛剛起步緩慢前行，隨遭薛男駕車從左側擦撞。

撞擊瞬間，薛男駕駛的黑色自小客車突然失控往路旁電線桿衝撞，猛烈力道使車輛翻轉90度才停下，車頭冒出陣陣白煙，林男見狀趕緊上前把人救出車外，救護人員到場時，薛男已失去呼吸心跳，緊急送往雲林基督教醫院搶救，其傷勢集中在胸部及下肢，最終仍因傷重宣告不治。