女登北大武山下山叉路迷路 消防漏夜搜救幸無生命危險

屏東縣消防局3日14點41分接獲報案，一行7人從北大武山登頂後下山途中，走在最後面66歲朱姓婦人在7.3公里叉路處走錯迷路進入南大武山，消防局搜救人員漏夜上山趕往，北大武山山屋工作人員也第一時間趕赴，聽見失聯者求救聲，今上午發現朱女，生命徵象穩定，消防人員協助帶領下山中。

北大武山海拔3092公尺，屏東縣消防局表示，該團7人5女2男，爬北大武山預計三天兩夜，昨從北大武山登頂後下山途中，66歲朱女走在隊伍最末段，在7.3公里的叉路處走錯路迷路，請求協助。

消防局出動特搜大隊、泰武及來義分隊共計8車14人前往，現場指揮官特搜大隊副大隊長陳世鴻，並通報員警及林業署人員協助。

消防局表示，林業署的人員昨晚間9點聽到失聯者求救聲音，發現位置在台東與屏東交界處。消防局搜救人員在深夜22點55分到達北大武山7.3公里處展開搜救。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發說，婦人迷路位置在南大武山，是探勘路線，地形崎嶇、瘦稜、裸露地形，容易滑動，找人搶救困難度高也危險。