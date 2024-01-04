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女登北大武山下山叉路迷路 消防漏夜搜救幸無生命危險

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局3日14點41分接獲報案，一行7人從北大武山登頂後下山途中，走在最後面66歲朱姓婦人在7.3公里叉路處走錯迷路進入南大武山，消防局搜救人員漏夜上山趕往，北大武山山屋工作人員也第一時間趕赴，聽見失聯者求救聲，今上午發現朱女，生命徵象穩定，消防人員協助帶領下山中。

北大武山海拔3092公尺，屏東縣消防局表示，該團7人5女2男，爬北大武山預計三天兩夜，昨從北大武山登頂後下山途中，66歲朱女走在隊伍最末段，在7.3公里的叉路處走錯路迷路，請求協助。

消防局出動特搜大隊、泰武及來義分隊共計8車14人前往，現場指揮官特搜大隊副大隊長陳世鴻，並通報員警及林業署人員協助。

消防局表示，林業署的人員昨晚間9點聽到失聯者求救聲音，發現位置在台東與屏東交界處。消防局搜救人員在深夜22點55分到達北大武山7.3公里處展開搜救。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發說，婦人迷路位置在南大武山，是探勘路線，地形崎嶇、瘦稜、裸露地形，容易滑動，找人搶救困難度高也危險。

現場位置崎嶇，搜救人員跟迷路婦人長期電話聯絡，考量婦人的手機快沒電剩35％，請婦人開飛航，一個小時打開一次回報聯繫，由於山區入夜相當寒冷，也請婦人將所有保暖衣物都穿上。消防局今上午9點13分，接觸到迷路婦人，生命徵象穩定，刻正協助帶領下山。

屏東縣消防局搜救人今天上午接觸到迷路朱姓婦人，朱姓婦人迷路走到南大武山，該處為探勘路線，地形崎嶇艱辛。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人今天上午接觸到迷路朱姓婦人，朱姓婦人迷路走到南大武山，該處為探勘路線，地形崎嶇艱辛。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人今天上午接觸到迷路朱姓婦人，朱姓婦人迷路走到南大武山，該處為探勘路線，地形崎嶇艱辛。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局搜救人今天上午接觸到迷路朱姓婦人，朱姓婦人迷路走到南大武山，該處為探勘路線，地形崎嶇艱辛。圖／屏東縣消防局提供

北大武山 屏東縣

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