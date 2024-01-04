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不滿被嫌身體有味道 街友揮酒瓶安全帽傷人遭訴
不滿被嫌身體有味道，新北市街友宋姓男子涉揮酒瓶及安全帽攻擊傷人，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴。
起訴指出，新北市海山方去年10月17日下午1時許獲報，板橋區四維公園圖書館旁發生爭執糾紛，有人受傷，線上巡邏警網迅速趕抵，發現林男（71歲）左肩與左臂撕裂傷、左手無名指骨折及頭部撕裂傷，緊急送往亞東醫院救治，並當場逮捕涉動手傷人的59歲街友宋姓男子。
「身上有異味」、「不要在公園裡喝酒。」街友宋男因不滿林男出言制止他在公園裡喝酒，還嫌棄其身體有異味，一時情緒失控，持酒瓶、安全帽及剪刀攻擊林男，導致林男頭部及左肩與左臂撕裂傷，警方依現行犯逮捕，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。檢方日前偵結，依殺人未遂罪嫌起訴宋男。
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