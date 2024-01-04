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金門1老人失去意識無心跳 消防員線上教導CPR將人救回

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

連日來天氣寒冷，金門有一名老人昨天突然失去呼吸心跳，狀況十分危急，好在119派遣員除了派遣救護車外，也線上教導老人的家人CPR急救，總算將老人從鬼門關前成功搶救回來。

金門縣消防局表示，昨天消防局指揮中心接獲民眾報案，表示家中有一名老人突然失去呼吸心跳，狀況十分危急，119派遣員李子昂於接獲案件通報後，除立即派遣救護車輛出勤外，立即請民眾將手機開啟擴音，並進行線上指導CPR引導民眾急救，並結合使用通訊軟體LINE與現場民眾視訊，引導正確壓胸步驟，另請其他家人到戶外等候準備引導救護車救援。

民眾在接受派遣援教導後持續對患者實施CPR(心肺復甦術)直至救護車救護人員到場無縫接手，經後續接手救護人員持續積極搶救下，成功讓患者恢復呼吸、心跳，救回一條寶貴的生命。

金門縣消防局長呂英華表示，遇到呼吸心跳停止者先不慌亂，可撥打119由指揮中心派遣員線上指導CPR，讓患者能在救護人員到達現場前盡早接受急救，呼籲民眾要利用機會學習CPR，遇有緊急救護案件，119派遣員能立即給予現場人員心理上安撫及指導，提供正確的緊急救護處理步驟，讓現場的人員能在黃金時間維持傷病患的生命徵象，關鍵時刻就能救人自救。

金門有一名老人昨天突然失去呼吸心跳，狀況十分危急，好在119派遣員除了派遣救護車外，也線上教導老人的家人CPR急救，總算將老人從鬼門關前成功搶救回來。圖／金門縣消防局提供
金門有一名老人昨天突然失去呼吸心跳，狀況十分危急，好在119派遣員除了派遣救護車外，也線上教導老人的家人CPR急救，總算將老人從鬼門關前成功搶救回來。圖／金門縣消防局提供

CPR 救護車 患者

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