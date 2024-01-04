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她安頓3歲女兒坐安全椅 順手一關車門慘上鎖⋯求助桃警破窗救

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園八德一名女童意外被反鎖車門，員警持警棍破窗尾蓋打破車窗順利救出女童。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德一名女童意外被反鎖車門，員警持警棍破窗尾蓋打破車窗順利救出女童。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區一名吳姓女子昨上午要帶著女兒和兒子出門，剛安置好女兒坐上安全座椅，結果隨手將包包放在車內關門，竟意外將女兒反鎖車內，讓她慌得趕緊報警求助。員警到場後持警棍的破窗尾蓋打破車窗，所幸女童沒有大礙，驚魂一場。

八德警分局高明派出所員警昨巡邏時，接獲民眾報案稱中華路停車場有孩童受困車內，立即趕往現場處理。員警抵達時，女童媽媽心急表示女兒坐在後座嬰兒座椅上，汽車鎖匙在車內，車門就自己上鎖了打不開，造成女兒被反鎖。

經了解，34歲吳姓媽媽昨上午要載2名孩子出門，先安頓好女兒坐上後座安全椅，將皮包也放在車內，隨後準備讓兒子上車，下秒突然就開不了車門，心急如焚之下趕快報警求助；員警見汽車車窗緊閉也未發動，以警棍破窗尾蓋打破駕駛座車窗，協助女童脫困重回媽媽懷抱，平安救出女童，結束這場驚魂記。

警方提醒，家長們下車時，不要把小孩單獨留在車上，民眾將車鑰匙置於包包內，若發生反鎖、誤觸情形將無法開啟，建議將車鑰匙隨身攜帶，以免發生意外。

桃園八德一名女童意外被反鎖車門，員警持警棍破窗尾蓋打破車窗順利救出女童。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德一名女童意外被反鎖車門，員警持警棍破窗尾蓋打破車窗順利救出女童。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名吳姓女子昨安置好女兒坐上安全座椅，結果隨手將包包放在車內關門，意外將女兒反鎖車內。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名吳姓女子昨安置好女兒坐上安全座椅，結果隨手將包包放在車內關門，意外將女兒反鎖車內。記者周嘉茹／翻攝

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