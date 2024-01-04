跨年夜講電話 女子疑情緒失控推倒機車出氣 車主氣憤
基隆市1名女子跨年夜在光明路的騎樓，拿手機與人講電話，疑心情不佳，先後推倒相隔約20公尺的2台機車。車主發現機車毀損，從監視器畫面看到機車竟倒了3次，行為氣憤，報案討公道。警方今天表示，已鎖定女子身分，將通知到案說明，依法查辦。
女子在騎樓對機車出氣的畫面，被上傳網路後，有網友認為女子的行為相當離譜。也有人認為，機車第1次倒地後，女子應該是想要扶正，沒想到用力過猛，倒向另一邊，造成二次傷害，後來又像是刻意推倒機車，引發眾怒。
女子離開現場後，在不遠處又推倒停在騎樓的1輛機車，並造成漏油，造成騎樓出現油汙。當地也有住戶把女子的脫序行為畫面上傳網路，請大家留意這名女子的行蹤，避免再有人受害。
基隆市警三分局七堵派出所今天表示，1月1日接獲市民報案，稱停放路邊的機車遭不明人士推倒，導致車輛受損。調閱附近道路監視器後，發現有名女子疑似因講電話時，與對方發生口角，不僅用力摔手機，還推倒停放當地的機車，已鎖定嫌疑人偵辦中。
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