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殉職勇消游尚樺今告別式 同袍熬夜剪輯追思影片超催淚

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺去年12月28日從火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。今天是游尚樺的告別式，他任職的新工消防分隊員，熬夜剪輯追思影片，獻給最溫暖的分隊長，最後也感謝寫下：「任務結束了，旅行的路上，記得想起我們。」

「再怎麼不捨，這一天還是到來，你就要前往另外一個世界了」，新竹縣消防局小編不捨寫下，這幾天，分隊的同仁，忍著傷悲，翻找出過去與你共同的回憶，你的一字一句，憨厚的笑聲，似乎還迴盪在耳際。」

新竹縣消防局貼出5分鐘的影片，畫面可見游尚樺認真救災、訓練及講授救災、宣導安全的身影，影片中也有他和同袍間的互動、和同學出遊的快樂時光，每個畫面都充滿他真摯的笑容。

與他共事的同袍也寫下，消防工作的路上，很榮幸能夠遇到這麼溫暖的主管，喜歡到處旅行的你，總是跟我們分享最美的風景，告訴我去武嶺追雪要注意什麼、怎麼買機票可以最省錢、哪間餐廳有可愛的狗狗，你非常愛護小動物，在我們記憶裡，你總是充滿溫柔跟笑容，謝謝你帶給我們溫暖跟笑容。

告別式上，內政部長林右昌、消防署長蕭煥章以及新竹縣長楊文科等均到場表達深切哀悼，林右昌也代表頒發總統褒揚令、行政院楷模獎章、內政部消防專業獎章、消防署消防榮譽章，楊文科也頒發縣府追晉游尚樺為二線四大隊長，他的英勇事蹟也將被永久性的記錄於忠烈祠中，紀念他對國家的無上貢獻。

內政部長林右昌前來告別式慰問家屬。記者黃羿馨／攝影
內政部長林右昌前來告別式慰問家屬。記者黃羿馨／攝影
今天告別式中，各縣市消防局、義消、婦宣以及游尚樺警察大學同學和各級民意代表都前來致哀，共同送他最後一程。記者黃羿馨／攝影
今天告別式中，各縣市消防局、義消、婦宣以及游尚樺警察大學同學和各級民意代表都前來致哀，共同送他最後一程。記者黃羿馨／攝影
今天告別式中，立委游毓蘭以及各縣市消防局、義消、婦宣以及游尚樺警察大學同學和各級民意代表都前來致哀，共同送他最後一程。記者黃羿馨／攝影
今天告別式中，立委游毓蘭以及各縣市消防局、義消、婦宣以及游尚樺警察大學同學和各級民意代表都前來致哀，共同送他最後一程。記者黃羿馨／攝影
今天是游尚樺的告別式，他任職的新工消防分隊員，熬夜剪輯追思影片，獻給最溫暖的分隊長。圖／新竹縣消防局提供
今天是游尚樺的告別式，他任職的新工消防分隊員，熬夜剪輯追思影片，獻給最溫暖的分隊長。圖／新竹縣消防局提供

新竹 影片 楊文科

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