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殉職勇消游尚樺告別式覆蓋國旗 林右昌：全力查緝逃跑移工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

內政部長林右昌頒發總統褒揚令。記者黃羿馨／攝影
內政部長林右昌頒發總統褒揚令。記者黃羿馨／攝影
新竹縣消防局新工分隊長游尚樺去年12月28日從火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。今天是游尚樺的告別式，內政部長林右昌、消防署長蕭煥章以及新竹縣長楊文科等均到場表達深切哀悼。林右昌表示，家屬的請求，中央都全力協助，4名從火場逃跑的移工，也全力查緝。

林右昌表示，今天特別代表總統和行政院來參加追悼儀式，除了表彰游尚樺大隊長英勇之外，也來慰問家屬。家屬提出來的請求，中央都全力協助當中，特別是游尚樺胞弟也是消防同仁，3月2日將安排調回高雄港消防總隊服務，就近照顧家庭，其餘像是追晉，中央也都全力辦理，也會全力照顧、配合家屬要求，至於4名從火場逃跑的移工，也全力查緝當中。

楊文科也到場慰問家屬，楊文科表示，對於家屬的訴求會全力協助，日前也在主管會報中，指示相關單位加強查察行蹤不明移工。

新竹縣消防局表示，為了象徵游尚樺的犧牲奉獻精神，消防同仁們將消防旗和國旗覆蓋於游尚樺的靈柩上，表達了深沉悲痛，也彰顯游尚樺英勇精神的最高榮譽。

為表揚游尚樺功勳，告別式中林右昌也代表頒發總統褒揚令、行政院楷模獎章、內政部消防專業獎章、消防署消防榮譽章，楊文科也頒發縣府追晉游尚樺為二線四大隊長的追授，他的英勇事蹟也將被永久性的記錄於忠烈祠中，以紀念他對國家的無上貢獻。

新竹縣消防局指出，游尚樺為中央警察大學81期畢業，於2022年調任至新竹縣消防局服務，同年9月擔任新工分隊的分隊長，在職期間總是勇往直前、身先士卒，同仁都認同他的領導風格與溫暖性格，對於他的逝世均感不捨與遺憾。

今天告別式中，立委游毓蘭以及各縣市消防局、義消、婦宣以及游尚樺警察大學同學和各級民意代表都前來致哀，共同送他最後一程，場面莊嚴哀戚，工業區等單位也都到場致意。

內政部長林右昌前來告別式慰問家屬。記者黃羿馨／攝影
內政部長林右昌前來告別式慰問家屬。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科追晉游尚樺為二線四大隊長。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科追晉游尚樺為二線四大隊長。記者黃羿馨／攝影
新竹縣消防局長陳中振，頒發游尚樺消防榮譽獎章。記者黃羿馨／攝影
新竹縣消防局長陳中振，頒發游尚樺消防榮譽獎章。記者黃羿馨／攝影
林右昌表示，今天特別代表總統和行政院來參加追悼儀式，除了表彰游尚樺大隊長英勇之外，也來慰問家屬。記者黃羿馨／攝影
林右昌表示，今天特別代表總統和行政院來參加追悼儀式，除了表彰游尚樺大隊長英勇之外，也來慰問家屬。記者黃羿馨／攝影
新竹縣消防局代表將消防旗和國旗覆蓋於游尚樺的靈柩上，表達深沉的悲痛。新竹縣消防局提供
新竹縣消防局代表將消防旗和國旗覆蓋於游尚樺的靈柩上，表達深沉的悲痛。新竹縣消防局提供
新竹縣長楊文科到場表達深切哀悼。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科到場表達深切哀悼。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科 林右昌

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