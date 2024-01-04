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大鬧派出所連續襲擊3員警都沒事 無罪判決理由出爐…

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

龔姓市民大鬧派出所與警方發生口角，警方強制驅離龔時，龔連續襲擊3名員警，還拍打派出所所長的背部，檢察官指控龔犯妨害公務罪，台北地院卻認為，龔是為掙脫管束才與警察衝突，無犯罪故意，判龔無罪。

2022年7月25日晚間，龔前往台北市警信義分局三張犁派出所，翌日凌晨1時，陳姓所長返回駐地，龔進所長辦公室談話，因情緒激動被趕出派出所，龔拒絕，陳與潘姓女警將龔抬到派出所外，龔拍打陳的背部，還抓傷陳、潘手臂。

檢察官指控，警方後來通報救護車將龔送往市立醫院松德院區，由時姓備勤警員陪同前去，龔在急診室門口與時推擠，又造成時的手擦傷，龔妨害公務。

龔辯稱，去派出所報案不是有意襲警；辯護人說：警察執行職務的適法性有疑，龔誤認警察違法，才拍打所長背部，龔是被拘束人身自由才和警察衝突。

法官調查，員警以強制力將龔驅離到派出所外過程中，是員警對龔施以強制力，龔並無施暴、脅迫行為，依陳姓所長、潘姓女警、時姓員警的證詞，龔是在掙脫員警施強制力時才反抗，沒有積極攻擊員警。

關於龔拍了派出所陳姓所長的背部一節，法官勘驗監視器畫面，並參以所長自述所受的傷，也無顯示陳的背部有傷勢，龔單純拍陳，可能是因不滿遭員警強制驅離而與員警爭辯，難以認定是強暴行為。

檢方也認為龔強制送醫時攻擊時姓員警，不過，法官根據時的證述，認為龔是對遭強制送醫有所質疑，拒絕自救護車下車才與時拉扯，未見龔有攻擊員警的行為。

無罪判決書指出，龔雖因不願配合警方而有掙脫的行為，但目的只是為脫免逮捕，員警所稱的傷勢，無法排除是在逮捕中形成，不能以龔「消極抵擋」就認定犯妨害公務罪，龔應無罪。

台北市警察局信義分局。圖／擷取自Google地圖
台北市警察局信義分局。圖／擷取自Google地圖

警察 妨害公務 女警

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