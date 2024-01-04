國道三號大車追撞 聯結車撞路肩故障大貨車翻落邊坡

國道3號北向173.9公里，今天發生2輛大車車禍，聯結車衝落邊坡。圖／警方提供 國道三號台中清水段今天發生車禍，聯結車駕駛疑操作不當偏離車道，撞上停路肩的故障大貨車，聯結車再衝落邊坡，駕駛幸未受傷，肇事原因由國道警方調查中。

國道警察七大隊調查，國道3號北向173.9公里2輛車事故案，今天早上7點31分，聯結車駕駛38歲李姓駕駛行駛於外側車道，因操作不當偏移車道撞到外側路肩故障營大貨車，翻落邊坡，未造成人員受傷。經呼氣酒精檢測雙方均無酒駕。七大隊獲報後即派遣巡邏車及通知高工局交控中心協助排除，未造成回堵情形、車流正常。