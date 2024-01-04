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國道三號大車追撞 聯結車撞路肩故障大貨車翻落邊坡
國道三號台中清水段今天發生車禍，聯結車駕駛疑操作不當偏離車道，撞上停路肩的故障大貨車，聯結車再衝落邊坡，駕駛幸未受傷，肇事原因由國道警方調查中。
國道警察七大隊調查，國道3號北向173.9公里2輛車事故案，今天早上7點31分，聯結車駕駛38歲李姓駕駛行駛於外側車道，因操作不當偏移車道撞到外側路肩故障營大貨車，翻落邊坡，未造成人員受傷。經呼氣酒精檢測雙方均無酒駕。七大隊獲報後即派遣巡邏車及通知高工局交控中心協助排除，未造成回堵情形、車流正常。
國道警察七大隊呼籲用路人，行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，汽車行駛於高、快速公路時，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，方得變換車道，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款處以新臺幣3000元到6000元罰鍰。
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