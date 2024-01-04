國3北上沙鹿路段3車追撞事故！貨櫃車衝出邊坡 回堵1公里

今天上午7時38分，國道3號北向174公里處沙鹿至清水服務區路段，發生1輛小客車和1輛大貨車、1輛貨櫃車追撞，其中的貨櫃車衝出邊坡事故，目前封閉外2車道處理中，回堵1公里。圖／取自1968網站 高速公路局中區養護工程分局表示，今天上午7時38分，國道3號北向174公里處沙鹿至清水服務區路段，發生1輛小客車和1輛大貨車、1輛貨櫃車追撞，其中的貨櫃車衝出邊坡事故，目前封閉外2車道處理中，回堵1公里。

高公局中分局說，請用路人提前由沙鹿交流道駛離高速公路，續行台1線，由國4清水端轉國3中港系統續行往北，以避開事故壅塞路段。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第7大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查您車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。