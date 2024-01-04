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台東老婦投資被騙2百多萬元 想再匯百萬元員警阻詐

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東70歲王姓婦人掉進投資詐騙陷阱，日前往銀行欲辦理匯款120萬餘元，行員察覺有異通知駐警，經員警與行員馬拉松式不斷勸說，老婦才醒悟招詐，未完成匯款給詐騙集團

保七第一大隊副大隊長張睿育指出，老婦透過網路訊息，加入署名「晟益官方客服」LINE投資，日前前往台灣銀行台東分行準備辦理匯款，行員看到金額，認為不單純，就通知駐衛警。

駐衛警獲老婦同意瀏覽手機對話內容，發現這家投資公司以「高收益」、「零風險等」、「輕鬆賺」、「操作好簡單」等投資話術吸引投資客投資，明顯是典型的詐騙手段。

更讓員警及行員吃驚的是，老婦原來更早前已匯款255萬元給詐騙集團，詐團還以投資總獲利金額為83萬餘元，要求老婦先支付180萬餘元的勞務費，才得以將獲利金領出。

老婦起初對詐騙集團的說詞堅信不移，且深信現今有很多投顧公司都有績效壓力，且對方是作家，應該不會被騙；經保七員警與行員不斷勸說，並舉出諸多案例，王婦才立即取消辦理匯款。

台東70歲王姓婦人掉進投資詐騙陷阱，日前往銀行欲辦理匯款120萬餘元，行員察覺有異通知駐警，經員警與行員馬拉松式不斷勸說，老婦才醒悟招詐，未完成匯款給詐騙集團。圖／保七第一大隊提供
台東70歲王姓婦人掉進投資詐騙陷阱，日前往銀行欲辦理匯款120萬餘元，行員察覺有異通知駐警，經員警與行員馬拉松式不斷勸說，老婦才醒悟招詐，未完成匯款給詐騙集團。圖／保七第一大隊提供

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