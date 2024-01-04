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勇救4人殉職勇消游尚樺告別式今舉行 消防同仁「國旗覆靈柩」將追晉大隊長

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

英勇從火場救出4人的消防分隊長游尚樺告別式今天上午在湖口舉行。記者／黃羿馨攝影
英勇從火場救出4人的消防分隊長游尚樺告別式今天上午在湖口舉行。記者／黃羿馨攝影
新竹縣消防局新工分隊長游尚樺去年28日冒險衝火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。內政部長林右昌、消防署長蕭煥章以及新竹縣長楊文科等均將到場致意，表達深切哀悼。

新竹縣消防局表示，游尚樺展現了超凡的勇氣和無私的精神，成功救出了4名居民卻英勇殉職。為了紀念這位國家的真正英雄，今天在長生天生命園區舉行了莊嚴肅穆的追思、公祭儀式。

為了表彰游尚樺對職責的忠誠與犧牲，來自新竹縣消防、義消、婦宣以及全國各縣市的消防同仁都匯聚一堂，共同送他最後一程。

消防局表示，這些打火兄弟的到來，不僅象徵著對游尚樺深深的敬意，也凸顯了整個消防體系的團結和支持。

為了象徵他的犧牲奉獻，消防同仁們將消防旗和國旗覆蓋於游尚樺的靈柩上，這一動作既表達了深沉的悲痛，也顯示了對他英勇精神的最高榮譽。

除了總統褒揚令、行政院楷模獎章、內政部消防專業獎章、消防署消防榮譽章及縣府追晉游尚樺為大隊長的追授，他的英勇事蹟也將被永久性地記錄於忠烈祠中，以紀念他對國家的無上貢獻。

英勇從火場救出4人的消防分隊長游尚樺告別式今天上午在湖口舉行，各地消防員都來送別。記者／黃羿馨攝影
英勇從火場救出4人的消防分隊長游尚樺告別式今天上午在湖口舉行，各地消防員都來送別。記者／黃羿馨攝影

新竹 內政部 國旗

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