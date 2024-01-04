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機車違停被開紅單 舉發照片見這亮點「覺得無所謂了」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

「交通違規檢舉教學（公開版）」臉書社團有網友PO出交通罰單，並指「朋友收到罰單，看到照片，覺得無所謂了」。原來是警員舉發的兩張機車違停紅線的照片，都有貓「坐鎮」，其中一張照片拍照者的左手指入鏡，疑似逗貓看鏡頭，另一張照片的貓更是坐在機車上。

一名網友在「交通違規檢舉教學（公開版）」臉書社團分享紅單照片，可見一輛機車在畫設紅線的路邊違規停車。不過，照片還有一個亮點，兩張舉發照片都有貓陪襯，而且兩張照片貓都看鏡頭，十分可愛。

第一張照片貓原本坐在機車旁地上，畫面左上角的拍攝者左手入鏡，疑似逗貓看鏡頭；另一張照片貓則坐在機車坐墊上。其他網友表示，「紅線不能檢舉，這是警察拍的」；原PO說，「我以為是被人檢舉，才會那麼閒」。

網友表示，「你以為是罰單，其實是賣你寫真照片」、「左上角的手是在叫貓下來嗎？」、「等了3分鐘，貓咪終於看鏡頭了」、「本來是在拍貓，想說順便檢舉好了」、「療癒」、「打開瞬間怒氣好像也消了一點」、「有貓貓沒關係，錢小事」、「罰則是未戴安全帽嗎」、「黃色底字通常都警察開的，應該要申訴有沒有錄影滿3分鐘」、「難得這篇留言一片祥和」。

有網友PO出交通罰單，並指「朋友收到罰單，看到照片，覺得無所謂了」。原來是警員舉發的兩張機車違停紅線的照片，都有貓「坐鎮」。圖／取自「交通違規檢舉教學（公開版）」臉書社團
有網友PO出交通罰單，並指「朋友收到罰單，看到照片，覺得無所謂了」。原來是警員舉發的兩張機車違停紅線的照片，都有貓「坐鎮」。圖／取自「交通違規檢舉教學（公開版）」臉書社團

罰單

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