汽車行進間突然冒煙陷火海 疑引擎室短路引起

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區昨晚一輛汽車行進間突然冒煙陷火海，駕駛急忙下車逃生並打電話報案求救，消防人員獲報到場，緊急出水灌救，據了解，疑引擎室短路引起，確實起火原因有待進一步鑑定調查。

新北市消昨天晚上8時許獲報，新店區達觀路一處社區大樓外圓環道路，一輛汽車於行進間突然冒出大量濃煙，20歲男性駕駛在聞到異味後，立即將車停放於路邊，打開引擎蓋後隨即起火燃燒，立即撥打119求助。消防人員獲報迅速趕抵，緊急出兩條水線全力出水灌救，火勢不至10分鐘就撲滅。據了解，疑似引擎室線路短路引起，確實起火原因有待進一步鑑定調查。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋表示，汽車引擎起火的原因可能有多種，包括油路老化、電路短路、散熱不良等，建議車主定期檢查車輛狀況，並隨時注意引擎溫度，避免發生危險。若發現車輛異常，應立即停車、熄火、斷電，並使用滅火器或報警求助，切勿打開引擎蓋，以免被熱煙灼傷或引發氧化反應，造成火勢擴大。

新北市新店區達觀路昨晚一輛汽車行進間突然冒煙陷火海，消防人員緊急出水灌救，疑引擎室短路引起。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區達觀路昨晚一輛汽車行進間突然冒煙陷火海，消防人員緊急出水灌救，疑引擎室短路引起。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區達觀路昨晚一輛汽車行進間突然冒煙陷火海，消防人員緊急出水灌救，疑引擎室短路引起。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店區達觀路昨晚一輛汽車行進間突然冒煙陷火海，消防人員緊急出水灌救，疑引擎室短路引起。記者王長鼎／翻攝
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