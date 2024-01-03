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臉書粉專遭假冒販賣開運商品 鹿港天后宮報警追查

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

供奉湄洲開基媽祖鹿港天后宮，樹大招風，最近又有業者假冒鹿港天后宮臉書粉專，許多人點進去後，發現卻是一頁式廣告，販賣開運招財手鍊之物，讓人誤以為是天后宮商品，令廟方不勝其擾，除向臉書檢舉外，也報請警方處理。

去年12月，即有許姓男子因為缺錢用，將腦筋到鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請的作客媽祖，上網販售，雖然買家發現後，將神像歸還，在天后宮報案後，警方將許姓男子查獲，依違反刑法詐欺及侵占罪移送法辦。

天后宮總幹事劉家汶說，冒用天后宮名義在臉書販售開運招財手鍊之物，過去也常發生，尤其是年關將近，類似詐騙案件更是層出不窮。最近再有人冒用天后宮照片及一尊白色媽祖神像做頭貼的粉專，並以「媽祖保佑一切平安健康」簡介，有人點進去後，原來是一頁式廣告，是在賣「五路財神霸王致富貔貅手鏈」，地址是在台中市和平區。

鹿港天后宮主委張偉東為拆破騙局，上去留言還被封鎖，他強調，這廣告並非鹿港天后宮粉專，呼籲民眾不要被騙，廟方已經向警方報案。

再有不肖業者假冒鹿港天后宮臉書粉專販賣開運商品，鹿港天后宮已報警追查。圖／天后宮提供
再有不肖業者假冒鹿港天后宮臉書粉專販賣開運商品，鹿港天后宮已報警追查。圖／天后宮提供

鹿港天后宮 媽祖 廣告 詐騙

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